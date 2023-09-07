Московская компания поставила композиты для реконструкции здания в Заполярье

Столичное предприятие «НЦК» направило в Норильск материалы систем внешнего армирования (СВА) для реконструкции жилого дома. Композитные материалы позволят усилить железобетонные плиты перекрытий и повысят несущую способность здания. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Поставка позволила провести работы в кратчайшие сроки. На данный момент дом готовят к заселению.

Композиты выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы. СВА дополнительно защищает здания при разрушении бетона и коррозии арматуры, происходящих из-за длительного влияния внешней среды. Высокотехнологичные материалы московского предприятия используют во всех регионах России и в странах СНГ, добавил Овчинский.

Как отметил руководитель департамента продаж предприятия Евгений Рафаилов, в отличии от других подобных решений СВА не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не меняет их эстетический облик. Применение композитных материалов для замены традиционных металлических конструкций в условиях вечной мерзлоты также обсуждали в Институте Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутске, добавил он.

Предприятие «НЦК» с 2017 года обладает статусом резидента особой экономической зоны Москвы. Это дает компании возможность пользоваться рядом льгот, в числе которых освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет, сниженная ставка налога на прибыль (2%), льготы на аренду земли под предприятие и другие преференции.