На Камчатке запустят производство БАДов из лосося

Добавки будут производить из ястыков — пленок, в которые в природе «упакована» икра лососевой рыбы. Это ценный пищевой продукт, в котором содержится до 25 процентов белка (больше, чем в самой рыбе, говядине и яйцах); высоко содержание таурина, омега-3 жирных кислот и фосфолипидов. До сих пор никто не занимался переработкой ястыков, их просто списывали в отходы и, как правило, сбрасывали в море за пределами трёх миль от ближайшего берега.

Ученые Калининградского государственного технического университета (КГТУ), решая задачу экологичной утилизации икорных пленок, собрали установку для гидролизации, которая раскладывает отходы икорного производства на разные фракции белков и жиров. Из Дальрыбвтуза для эксперимента привезли натуральные ястыки. Первая партия сырья была успешно переработана в лаборатории.

В планах — внедрение технологии на производстве, в первую очередь на Камчатке и Сахалине, где добывается основной объем лососевых. Полученные фракции предполагается использовать при изготовлении функциональных продуктов питания и биологически активных добавок (БАД). Сегодня в России из отходов рыбного производства производят только костную муку и рыбий жир.

Количество рыбных заводов, имеющих мощности по переработке отходов, на Дальнем Востоке растет. Крупные предприятия устанавливают соответствующее оборудование; проекты новых производств включают линии по переработке отходов. В этом году Южно-Курильский рыбокомбинат открыл на острове Кунашир цех по производству рыбной муки и рыбьего жира; инвестиции в проект составили 1,1 млрд. рублей. В Камчатском Крае с 2020 по 2022 год число предприятий, имеющих возможности отправлять отходы во вторичную переработку, выросло с 20 до 28. На Сахалине с 2016 года работает специализированное предприятие «Чистый остров», который также перерабатывает отходы рыбного производства.

По данным Росрыболовства, на начало сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей превысил 572 тыс. тонн — на 15% выше уровня аналогичного периода 2021 года и почти в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя (в 2022 на 5 сентября добыто 229 тыс. тонн). Объемы вылова обеспечивают хороший выход икры.