На сцене Московского Международного Дома Музыки всемирно известный артист балета Сергей Полунин представит свой гала-концерт

Сергей Полунин родился в Херсоне, в 13 лет переехал в Лондон, где учился в Королевской балетной школе. В 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Лондонского Королевского балета Великобритании. Добившись невероятного успеха на лондонской сцене, Полунин в 2012 приезжает в Россию и становится премьером Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. Работая в России, Полунин становится победителем в номинации «Лучший танцовщик» всероссийского телевизионного конкурса «Большой балет» на телеканале «Россия — Культура». В 2014 г. он также получает приз «Душа танца» редакции журнала «Балет» в номинации «Звезда», в этом же году становится номинантом на «Лучшую мужскую роль» Национальной театральной премии «Золотая маска» за роль принца Рудольфа в балете «Майерлинг» Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 2016 года Сергей является приглашенным солистом Баварского государственного балета.

Сергей Полунин является признанным артистом балета, сочетающим высочайшую технику танца с ярким артистизмом. Одни из лучших его ролей, отмеченные как многочисленными критиками, так и зрителями, – это Спартак, (балет «Спартак» хореография Ю. Григоровича), принц Рудольф (балет «Майерлинг» хор. K. Макмиллана), Граф Альберт («Жизель» хор. Ж. Коралли), Петруччо («Укрощение строптивой» хор. Джон Кранко), Арман («Маргарита и Арман» хор.Ф. Аштона), Франц («Коппелия» хор. Р. Пети).

За последние несколько лет зритель увидел и высоко оценил новые работы Сергея: Sacre, Распутин, Данте, Ромео и Джульетта.

С 2016 года Сергей начинает сниматься в кино. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм «Танцовщик», повествующий о его жизни, директора Стивена Кантора. В числе фильмов с участием Сергея – «Убийство в Восточном экспрессе» режиссера Кеннета Брана, «Красный воробей» Френсиса Лоуренса, биографическая драма Райфа Файнса о Рудольфе Нурееве «Белая ворона». В конце 2020 года состоялась премьера фильма французского режиссера Даньэль Арбид, отмеченного Каннским фестивалем, в котором Полунин снялся в главной роли.

В 2019 г. Сергей основывает в России Благотворительный фонд Сергея Полунина, целью которого является развитие искусства и поддержка талантливых детей по всей России.

Также в конце 2019 года Сергей Полунин был назначен Директором Театра оперы и балета Севастополя.