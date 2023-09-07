На валютном рынке Японии начались таинственные движения

Начало сентября выдалось для японской валюты неудачным. На минимуме пятницы за доллар давали 144,44 иены, а на максимуме среды – уже 147,82.

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На этой отметке пара USD/JPY в прошлый раз была 4 ноября прошлого года. В то время Банк Японии активно проводил валютные интервенции. Он подтверждал позднее, что потратил $68 млрд на поддержку иены 22 сентября, 21 октября и 24 октября прошлого года.

Но возможно, что это не полная сумма: бывали странные обвалы доллара против японской валюты и в дни, про которые японские власти не давали комментариев, – в том числе уже и в ноябре. Все эти интервенции начинались в диапазоне 145,9-151,95 – и неудивительно, что рынок до сих пор считает его зоной интереса Банка Японии.

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Другое дело, что временным укреплением иены он был обязан не столько валютным интервенциям, хотя они и отбросили доллар от максимумов, сколько другому. В декабре Банк Японии увеличил предел колебаний доходности 10-летних облигаций до 50 б.п. от нуля. Это привело к спекуляциям о том, что он откажется от политики контроля кривой доходности и перейдет к подъему ставок.

Результатом стало падение USD/JPY до 127,21 в январе, но ничего не изменилось – и ослабление иены возобновилось. И когда в июле уже при новом главе Банка Японии был произведен схожий финт – границы диапазона были объявлены лишь некими ориентирами, а не жесткими ограничениями – реакция была обратной.

Рынок в очередной раз стал наблюдать за приближением курса доллара к 145 иенам. Именно эта круглая цифра поначалу считалась многими нижней границей зоны интервенций. Но она была с опаской пройдена – и рынок стал ориентироваться на более реалистичные 146, а затем уже и на 147 иен.

После пересечения каждой круглой отметки трейдеры внимательно прислушивались к словам японских денежных властей – и при первом же шорохе курс откатывал на фигуру, а то и на две-три. Но вербальные интервенции были вялыми, а валютных и вовсе не было.

В прошлый раз до начала массированных продаж доллара японские власти заявляли, что «глубоко обеспокоены» и обещали предпринять «решительные шаги». Такого в этом году еще не было, да и вообще с лета никаких заявлений на эту тему не делалось. Но вчера – после выхода курса иены на новые рубежи – они появились, причем интонации стали жестче.

«Глядя на основные движения, можно наблюдать спекулятивные действия или деятельность, которую нельзя объяснить фундаментальными факторами, – заявил замминистра финансов, отвечающий за валютную политику, Масато Канда. – Мы не будем исключать какие-либо варианты, если спекулятивные движения сохранятся. Излишне говорить, что важно, чтобы движение валюты отражало фундаментальные факторы».

Это не сравнить с его октябрьскими тирадами. «Никогда не чувствовал предела возможностей для валютных интервенций», - заявлял он, например. И добавлял, что «предпринимает различные шаги, чтобы не столкнуться с ограничением боеприпасов, когда дело доходит до валютной интервенции».

За ним вчера выступил и генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он сообщил, что правительство пристально следит за валютным рынком и предпримет соответствующие шаги против чрезмерной волатильности валютного курса. Она, заметил Мацуно, может оказать негативное влияние на экономику, повысив неопределенность для компаний.

И курс доллара за несколько часов упал со 147,82 до 147,03 иен. Но и только. Уже вчера поздно вечером он вернулся на 147,76 иен.

Это неудивительно. Об особой близости реальных валютных интервенций заявления не свидетельствовали. При этом в словах чиновников некоторые увидели подтверждение предположений, которые уже некоторое время существуют на рынке: Япония не так уж и заинтересована в крепкой иене. Дешевая национальная валюта поддерживает экспорт, что в текущей экономической ситуации небесполезно для страны.

Чиновники говорили о движениях и волатильности валюты, а не о ее слабости. И это можно было принять за реакцию на то, что во вторник доллар вырос к иене чуть ли не на полторы фигуры. К тому же сейчас американская валюта растет почти ко всем прочим из-за возвращающихся на рынок ожиданий подъема ставки ФРС в ноябре-декабре. Так что это проблема не одной иены.

У нее, впрочем, они выражены сильнее из-за колоссальной разницы ставок не только с США, но и вообще со всем миром. И это может быть своеобразным дипломатическим ходом, позволяющим не согласовывать валютные интервенции с другими странами. Но и в этом случае, уровень, который будет защищать Банк Японии, судя по риторике, пока еще не достигнут.

«Разовые интервенции, направленные на коррекцию краткосрочной волатильности, разрешены в соответствии с международными правилами, – пояснял вчера Reuters рыночный экономист Mizuho Securities Сатоши Такасэ. – Мнения участников рынка разделились, но уровень 150 иен может стать границей, прохождение которой спровоцирует интервенцию».