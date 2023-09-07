Назван уровень дохода, при котором семья может позволить себе ипотеку

В августе размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в среднем по России составил 100,4 тыс. рублей, что на 9,8% больше, чем в начале года (91,4 тыс. рублей в январе). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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«Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3», — говорится в пояснении НБКИ.

Исследование проводилось в 30 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов. Выяснилось, что в Москве семейный бюджет должен быть не менее 189,7 тыс. рублей для комфортного обслуживания ипотеки, в Подмосковье — 143,2 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 129,7 тыс. рублей. Самый низкий показатель зафиксирован в Удмуртии (72,5 тыс. рублей), Челябинской и Оренбургской областях (73 тыс. и 77,5 тыс. рублей соответственно).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что на динамику рекомендуемого дохода сильно влияет ставка ЦБ, стоимость квадратного метра жилья и средний чек ипотечного кредита. Несмотря на рост всех этих показателей, спрос россиян на жилищные кредиты не снижается (+12,7% с начала года). При этом и кредитное качество заемщиков, которым банки выдают ипотеку, сохраняется на стабильно высоком уровне. Так, по данным НБКИ, средний персональный кредитный рейтинг заемщика по ипотеке составляет 793 балла (по шкале от 1 до 999 баллов), что соответствует высокому уровню кредитоспособности.

