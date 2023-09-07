Несколько дронов сбиты в Ростове-на-Дону, Брянской области и Подмосковье

В Раменском городском округе Подмосковья силы российской ПВО сбили беспилотник.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава муниципалитета Николай Ханин, в результате падения обломков дрона никто не пострадал; повреждены несколько машин, в домах выбиты стекла. «Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по ул. Лучистой д. 7, 8, 9 — на предмет возможных повреждений. Пострадавших нет», — указывается в сообщении чиновника, опубликованном в Telegram. Ханин добавил, что принят комплекс мер, по которым будут восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации.

В ночь на 7 сентября российские силы ПВО также сбили два беспилотника над Ростовом-на-Дону. По словам губернатора Василия Голубева, один аппарат упал в центре города; пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В районе поврежденных после падения беспилотника домов введен локальный режим ЧС, ущерб уточняется, рассказал Голубев. Он уточнил, что в трех домах, о которых идет речь, проживают 99 человек, для них будет организовано питание. В результате падения сбитого аппарата поврежден электрощит на ул. Пушкинской, без света остались 20 домов.

Также сообщается о трех сбитых дронах над Брянской областью. Как проинформировал губернатор региона Александр Богомаз, в результате падения обломков БПЛА в столице региона частично повреждены остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Один из беспилотников был сбит на подлете к Брянску, пострадавших нет.