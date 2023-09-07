ОСК реализует программу модернизации астраханских верфей, которая удвоит объем производства

Ремонт помещений, обновление кранового парка и модернизация оборудования на астраханских площадках Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) позволят нарастить объемы выпуска продукции на предприятии в два раза к 2027 году.

Статья по теме: Банкиры встают за штурвал

Об этом сообщил гендиректор ЮЦСС Анатолий Мишанов, передает ТАСС.

«Программа модернизации каждый год обновляется соответственно загрузке. Пока программа разработана и согласована с ОСК до 2027 года с конкретными объектами и конкретным оборудованием. Если сейчас мы выпускаем 18 тыс. тонн продукции в год, то после первой части модернизации мы должны в год выпускать не менее 24 тыс. тонн, а в итоге должны довести выпуск продукции после проведенной модернизации к 2027 году до 40 тыс. тонн», — сказал Мишанов. По его словам, модернизация мощностей коснется всех производственных площадок ЮЦСС.

Статья по теме: Андрея Пучкова назначили генеральным директором ОСК

Глава компании отметил, что большое внимание также будет уделено капитальному ремонту кранового хозяйства. «Это больше 50 кранов — все они имеют солидный возраст», — рассказал он.

ЮЦСС — промышленный комплекс, в который входят крупнейшие судостроительные предприятия юга РФ. В Астраханской области у ЮЦСС работают судостроительный завод «Лотос», а также две производственные площадки — «Красные Баррикады» и «Астраханское судостроительное производственное объединение». Они выпускают широкую линейку судов различного назначения под ключ.

Благодаря ряду контрактов до 2027 года астраханские верфи полностью обеспечены заказами по строительству специальной судовой техники, сумма инвестиций составит около 60 млрд руб., отмечает агентство.