Открытие нового театрального сезона в Театре на Бронной

В ней участвовали- художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов, заслуженный артист РФ Игорь Миркурбанов, артисты театра Катерина Васильева и Богдан Жилин.

Рассказывая о прошедшем сезоне, Богомолов отметил: “Это был наш первый полноценный сезон на обновленной сцене, сцене, открытой после реконструкции. Мы продолжали обновление репертуара театра, которое началось с момента моего прихода в Театр на Бронной. Оно продолжается и будет продолжаться. Мы интенсивно накапливаем новый репертуар, именно поэтому не снижаем темпов постановок. Ежесезонно у нас сейчас выходят 5-7 постановок. Это большой объем, и мы с ним справляемся. Так было и в прошедшем сезоне. Мы выпустили детский спектакль “Незнайка” Елены Лабутиной, “Комедию двенадцатой ночи” Олега Долина, “Без вины виноватые” в постановке Романа Самгина. Во второй половине сезона вышли спектакли: “Турандот” Андрея Прикотенко по фьябе Карло Гоцци, “Богатые невесты. Новый сезон” Кирилла Вытоптова по Островскому и мой спектакль “Вероника” по пьесе “Вечно живые” Виктора Розова”.

Говоря о планах на новый сезон, Богомолов отметил, что 11 и 12 сентября состоится первая премьера нового сезона — спектакль в его постановке «Дачники на Бали, или „Асса“ 30 лет спустя» по мотивам «Дачников» Горького, которую в июле уже видели московские и нижегородские зрители в формате предпремьерных показов.

Следующую премьеру в Театре на Бронной выпустит Кирилл Вытоптов, который уже приступил к репетициям спектакля по «Униженным и оскорбленным» Федора Достоевского. Константин Богомолов в этом театральном сезоне планирует выпустить мюзикл «Свинарка и пастух».

Вторая премьера художественного руководителя Театра на Бронной будет основана на, по словам режиссера, «очень странной пьесе». Богомолов планирует поставить «Жизнь в цитадели» Аугуста Якобсона — эстонского советского писателя. Эта пьеса написана в 1946 году и, как говорит Богомолов, «рассказывает о жизни эстонского учёного в тот момент, когда в Эстонию приходят советские войска. Ужасно интересная история и очень сложная, детали проекта рассказывать не буду».

На середину сезона запланирован выход детского спектакля «Красная шапочка» по сценарию известного советского фильма Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку» с использованием звучавшей в кинокартине музыки Алексея Рыбникова.

Марина Брусникина в конце апреля — начале мая выпустит спектакль по повести Василия Шукшина «Калина красная». “Это замечательный литературный материал, замечательная возможность для артистов. И мне очень интересно, как Марина, которая приняла приглашение, и мы очень благодарны ей за это, будет работать с нашими артистами на нашей площадке”, — прокомментировал худрук Театра на Бронной.

“Известный кинорежиссёр Сергей Кальварский осуществит, я надеюсь, он начинает работу, свой дебют в театре. И это будет „Пигмалион“. Правда, я думаю, что „Пигмалион“ Бернарда Шоу будет взят за основу для создания некой своей истории, осовремененной. Сергей — человек очень опытный в кино и сериалах, человек очень живой и хорошо работающий с актерами. Я думаю все будет хорошо, и этот дебют будет удачным. И мы получим нового театрального режиссера”, — отметил Богомолов.