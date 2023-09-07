Открытие цикла концертов МГАСО

За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Республики Армения, маэстро Эдуард Топчян, солист – Юрий Фаворин.

В программе великие произведения композиторов, музыка, в которой отразилась смена эпох, закат классицизма и закат романтизма- Людвиг ван Бетховен- Концерт № 4 для фортепиано с оркестром и Рихард Штраус- «Альпийская» симфония

Юрий Фаворин – музыкант-мультиинструменталист, в репертуаре которого сочинения разных эпох и направлений – от классики до произведений современных композиторов.

В трактовке Фаворина Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Бетховена будет звучать особенно интересно. Премьера фортепианного концерта состоялась в 1807 г. Произведение было написано Бетховеном в один период с Четвертой, Пятой и Шестой симфониями, Фантазией для фортепиано, хора и оркестра, Мессой до мажор, увертюрой «Кориолан».

В концерте слышно небывалое взаимопроникновение партий солиста и оркестра. Если звучание оркестра равносильно фортепианной партии, то фортепиано получает мощные оркестровые функции.

Юрий Фаворин: «Для меня Бетховен – очень важный композитор. Четвертый концерт – один из моих любимых, но при этом так получилось, что я его выучил позже всех других концертов Бетховена, и играл до сих пор только один раз. Тем интереснее, потому что первое исполнение – самое волнующее, когда путь к интерпретации только нащупывается. Четвертый концерт у Бетховена – наиболее мягкий, лирический, в желто-осенних тонах, максимально соответствует нашему времени года в отличие от других концертов Бетховена, носящих более интенсивный характер. Четвертый концерт выстроен как своеобразная «арка» с очень небольшой и ярко-контрастной средней частью. В нем находится место всему, как и в других крупных сочинениях Бетховена – и меланхолии, и философии, и игровому настрою, и деловитости, и местами агрессии, и жесткой, почти математической, структурности. Фортепиано для меня – это своего рода вариант оркестра. Концерт для фортепиано с оркестром – это словно концерт для оркестра с оркестром».

«Альпийская» симфония Рихарда Штрауса, которого называют «последним романтиком», полна тревожных предчувствий смены эпохи. Написанная в 1915 г. после начала Первой мировой войны, она представляет собой эпитафию ушедшему миру, оставленному композитором, уходящим ввысь на виртуальную гору. Идея музыкального восхождения на вершину горы посетила композитора еще в 1870-х годах. В программе симфонии – заходящее солнце, ночь, гроза, погружение в туман. Сочинение по праву считается самым грандиозным в наследии Штрауса - четверной состав оркестра включает в себя расширенные секции духовых (добавлен геккельфон и четыре вагнеровские тубы), ударных (добавлены ветряная машина, громовая машина, коубелл и тамтам), челесту и орган.

В течение сезона 2023/2024 гг. Московский государственный академический симфонический оркестр можно будет часто услышать в Зале Зарядье с разнообразными программами.