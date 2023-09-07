На фондовых рынках Европы самый продолжительный за пять лет спад

Акции европейских компаний снижаются седьмой день подряд, что является худшим по продолжительности падением с 2018 года, напоминает Bloomberg. Специалисты объясняют затянувшееся падение слабыми данными по экономике Германии.

В 8.23 по Гринвичу индекс Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4%. Вместе с ним снижались почти все субиндексы Старого Света. Самое большое снижение зафиксировано в высокотехнологическом секторе, а вот в строительном секторе и секторе материалов падение оказалось слабее среднего.