На фондовых рынках Европы самый продолжительный за пять лет спад

Акции европейских компаний снижаются седьмой день подряд, что является худшим по продолжительности падением с 2018 года, напоминает Bloomberg. Специалисты объясняют затянувшееся падение слабыми данными по экономике Германии.
В 8.23 по Гринвичу индекс Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,4%. Вместе с ним снижались почти все субиндексы Старого Света. Самое большое снижение зафиксировано в высокотехнологическом секторе, а вот в строительном секторе и секторе материалов падение оказалось слабее среднего.
Акции IT-компаний пошли вниз после того, как Пекин сообщил о планах расширить запрет на смартфоны Apple для сотрудников госкомпаний и госучреждений. Вместе с акциями самого Apple снизились акции и его поставщиков, таких, как, например, STMicroelectronics и NV.
В производственном секторе Германии в июле, первом месяце третьего квартала, по данным статистического управления ФРГ Destatis, вновь был зафиксирован спад. Он позволяет предположить, что ситуация в крупнейшей экономике Европы не изменится и по итогам всего квартала, который закончится 30 сентября. По сравнению с июнем производство снизилось на 0,8%, вдвое превысив прогноз опрошенных Bloomberg экономистов (0,4%).
В августе немного улучшились данные по китайской торговле: спад сохранился, но несколько уменьшился по сравнению с июлем. В другое время подобные данные из Китая, не исключено, могли бы переломить тенденцию снижения на фондовых биржах, но в этот раз они не смогли уберечь акции европейских компаний от еще одного дня снижения.
«Конечно, данные из Китая позволяют сохранить некоторый оптимизм,- объясняет старший аналитик по рынкам CMC Markets Майкл Хьюсон,- но спрос на китайские товары остается слабым как за границами Поднебесной, так и в самой стране».