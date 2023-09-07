Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили инвестиции в развитие в 1,2 раза до 20,8 млрд рублей в январе-июне 2023 года

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в первом полугодии 2023 года инвестировали в развитие своих производств 20,8 млрд рублей, что в 1,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Лидерами по объему вложений стали производители микроэлектроники. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производители микроэлектроники инвестировали в январе-июне в свои площадка около 12 млрд рублей (60% от всего объема вложений резидентов). Компании этой отрасли выпускают половины всей продукции, произведенной в столичной ОЭЗ, пояснил заммэра. Рост показателей, в том числе, объясняется спросом на отечественную микроэлектронику и фотонику. Поэтому компании нуждаются в расширении и модернизации своих производств и увеличении числа сотрудников.

Значительный объем инвестиций в свои площадки в ОЭЗ также вложили компании фармацевтического кластера. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, выпускающие медицинские препараты предприятия инвестировали в развитие 6,5 млрд рублей. Лидерами по объему финансовых вложений стали «Р-Опра», «Биокад» и «Велфарм-М». С ними город заключил офсетные договоры, по условиям которых компании должны инвестировать средства в производства и создать новые рабочие места.

ОЭЗ «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. На данный момент ОЭЗ Москвы работают более 200 компаний. Предприятия занимаются производством высокотехнологичной продукции – от микросхем до лекарственных препаратов. При этом свыше 90 компаний имеют статус резидента. Как напомнил генеральный директор «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, последние три года ОЭЗ регулярно становится лидером рейтинга инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон страны. По мнению гендиректора, специалисты высоко оценивают клиентоориентированность, организацию благоприятных условий и комплексных решений для реализации задач бизнеса на площадках ОЭЗ.