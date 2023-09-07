Предприятие «Ростеха» изготовило остекление кабин экипажа для самолетов SJ-100

ОНПП «Технология» имени А. Г. Ромашина (входит в «Ростех») запустило производство остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования для самолетов SJ-100.

Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что остекление полностью состоит из российских материалов и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость; новинка оснащена обогревом для полетов в любых метеоусловиях. «Ранее эта продукция поставлялась для "Суперджета" из-за рубежа. Конструкционная оптика установлена на опытный образец SJ-100, который в настоящее время проходит летные испытания», — поясняется в сообщении.

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Уточняется, что в комплект остекления кабины входят шесть изделий, способных работать при температурах от минус 62 до плюс 85 градусов. «Лобовые стекла и форточки представляют собой семиплекс: четыре силикатных стекла, склеенных тремя слоями полимерной пленки. Они выдерживают столкновение с птицей на скорости более 570 км/ч, не допуская разгерметизации. Боковые стекла кабины — триплекс из прочного ориентированного органического стекла. Защита сигнальных огней и другого светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении выполнена из органического стекла», — рассказали в «Ростехе».

Там добавили, что серийные поставки остекления уже начались, до конца 2023 года ОАК получит 20 комплектов изделий для 20 самолетов SJ-100. «В будущем его выпуск будет увеличен по мере наращивания производства российских "Суперджетов"», — рассказал первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

В общей сложности в самолете заменено более 40 зарубежных систем и агрегатов, отмечает госкорпорация.