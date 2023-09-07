Председательствующая в G20 Индия предложила проект заявления по Украине, не осуждающий СВО

Индия, которая в этом году принимает саммит G20, предлагает проект заявления по Украине, не осуждающий российскую спецоперацию, с чем не хотят соглашаться в G7 и ЕС.

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Об этом сообщает источник CNN в Евросоюзе. Отмечается, что обсуждение «было очень сложным»: Москва и Пекин отказались принимать формулировки, которые были озвучены на саммите в Индонезии; в то же время предложенный вариант «недостаточен» для G7 и Евросоюза. «Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», — приводит слова собеседника телеканала «РИА Новости».

В преддверии саммита G20 представители группы выработали более-менее единый подход по конфликту на Украине, писало ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника. Агентство указало на то, что политику РФ в контексте украинского кризиса по-прежнему отказывается осуждать Индия; с самой же Россией пока еще только предстоит найти компромисс. Между тем Пекин, который до этого придерживался жесткого нейтралитета, по факту поддерживая Москву, «смягчил свою позицию» по этой теме, утверждалось в заметке.

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В коммюнике по итогам прошлогоднего саммита G20 в Индонезии большинство членов группы «решительно осудили» СВО, однако при этом в документе указывалось на наличие «других мнений». На встречах представителей объединения в феврале, июле и августе итоговые заявления не были согласованы из-за разногласий в позициях по украинскому конфликту.

Саммит G20 пройдет 9 и 10 сентября в Нью-Дели. Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на нем присутствовать не будут.