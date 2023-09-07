Премьера симфонического цикла “Мастер и Маргарита” состоится в ММДМ

«Мастер и Маргарита» – современное симфоническое произведение, основанное на звучании русской классической музыки: здесь можно услышать отголоски Шостаковича, Стравинского, Чайковского одновременно с современной неоклассикой и музыкой для кино.

«Полтора года назад появилась мимолетная идея: было бы интересно с помощью музыки передать историю «Мастера и Маргариты», – говорит композитор Константин Хазанович. – А год назад уже возникла отчетливая мысль: нужно написать самостоятельное произведение - симфонический цикл».

По словам композитора, основная работа заняла три месяца. В итоге получилось философско-теософское переосмысление романа. Подобно многомерной «нехорошей квартире», книга Булгакова во время работы над музыкой постепенно открывалась перед ним: «Работая над созданием цикла, я пытался понять и раскрыть заложенные автором глубинные смыслы и с помощью музыки найти ответы на вечные вопросы, пронизывающие материю романа».

Восемь частей цикла исполняет симфонический оркестр «Двух столиц» под управлением дирижера Михаила Голикова. Это будет первое выступление нового коллектива, в котором участвуют лучшие музыканты Санкт-Петербурга и Москвы. Между музыкальными произведениями происходит театральное действие, в котором трое актеров – Джулиано ди Капуа, Софья Шустрова и Александр Мицкевич – читают сцены из романа в специально созданных для постановки видеодекорациях.

Режиссером проекта выступил Иван Миневцев. Это не первый совместный проект, над которым он работает вместе с Константином Хазановичем. Среди их недавних работ - спектакль «Онегин», который получил национальную премию Министерства культуры РФ за лучший спектакль по русской классике 2022 года. «Мастер и Маргарита» – это музыкально-литературная постановка. «Я бы сравнил ее в картинной галереей, где каждая картина представляет ту или иную сцену романа», - отмечает Хазанович.

Авторское музыкальное видение одного из самых загадочных произведений ХХ века, стилистическое разнообразие музыкального материала, масштабность звучания симфонического оркестра, а также органичный синтез с театральными элементами и оригинальные видео декорации – все это полностью погрузит зрителя в атмосферу самого известного романа Булгакова.

Константин Хазанович

Композитор, пианист, мульти-инструменталист, продюсер. Окончил Hochshule fuer Musik und Theater, Rostock. Получив классическое музыкальное образование в консерватории в Германии по классу кларнета, он вернулся в Санкт-Петербург и стал одним из ведущих джазовых музыкантов города.

Лауреат международных джазовых конкурсов, активно выступает с концертами в России и за ее пределами, а также сотрудничает с артистами со всего мира.

Хазанович - автор и соавтор многих музыкальных проектов: концертного шоу «Звезды Петербургского джаза», фестивалей «Джаз в большом городе», «Кофе и джаз», фестиваля искусств для всей семьи «Синтез Del Arte» и других.

Активно пишет музыку для театров по всей России. Так, спектакль «Онегин» в постановке Ивана Миневцева на его музыку удостоен национальной премии Министерства культуры Российской Федерации за лучший спектакль по русской классике 2022 года.

Автор масштабного симфонического цикла «Мастер и Маргарита», 2-й симфонии, струнного квартета «Хрустальная мелодия» и других произведений.

Иван Миневцев

Главный режиссёр Челябинского Молодёжного театра. Ставит спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону, Иркутска, Бишкека, Севастополя. Его работы отмечены премией «Золотой лист» (за создание лучшего актерского ансамбля в спектакле «Вишневый сад. Исповеди»), премией Министерства культуры Калужской области «За лучшую режиссуру сезона».

Лауреат фестиваля «Мелиховская весна» и «Стипендии Эфроса», учреждённой Фондом Анатолия Эфроса и театром «Et Cetera».

Спектакли Миневцева не раз входили в лонг-лист премии «Золотая маска», участвовали в программе «Маска плюс».

Михаил Голиков

Художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический». Основатель и руководитель оркестра «Двух столиц».

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области.

Директор и главный дирижер симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и молодежи.