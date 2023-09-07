Премии российских страховщиков выросли на четверть

В апреле — июне объем страховых премий вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 555,4 млрд рублей и превысил результат 2021-го. Центробанк в своем «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» связал это с восстановлением экономической активности и адаптацией участников рынка к новым условиям.

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«Объем страховых взносов в II квартале 2023 г. вырос более чем на четверть относительно уровня годом ранее, до 555,4 млрд рублей. Это связано с низкой базой II квартала 2022 г. и является результатом общего восстановления экономической активности (оно привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни, ИСЖ и НСЖ), а также подорожания автомобилей и запчастей к ним, цены на которые напрямую влияют на стоимость страхования автокаско. В результате в II квартале 2023 г. объем взносов полностью восстановился и превысил значение за аналогичный период 2021 года», — говорится в обзоре ЦБ.

По данным регулятора, в апреле — июне количество заключенных договоров выросло на 16% год к году (+9,5 млн единиц). Рост произошел практически во всех ключевых видах страхования, однако максимальное увеличение показали страхование от несчастных случаев и болезней (+5,7 млн ед.) и ОСАГО (+0,7 млн ед.).

Объем выплат по договорам страхования во втором квартале составил 248,4 млрд рублей (+15,7% г/г) и рос меньшими темпами, чем объем взносов. Центробанк это связал с тем, что в отличие от сборов на динамику выплат эффект низкой базы не влияет.

«По итогам первого полугодия 2023 г. прибыль российских страховщиков выросла почти в семь раз г/г, до 306,9 млрд рублей. Этому способствовал рост результата от инвестиционной деятельности – за счет операций с иностранной валютой и финансовыми инструментами (в первом полугодии 2022 г. страховщики получили убыток по таким операциям). В результате увеличения прибыли выросла рентабельность страховых компаний. Рентабельность капитала составила 40,4% (+23 п.п. г/г), а рентабельность активов – 10,1% (+6,1 п.п. г/г) – это максимальные значения с 2015 года», — подчеркнули в ЦБ.

