Производство станков с ЧПУ — заход с китайского тыла

Пензенская компания «Станкомашстрой» (СМС) будет выпускать в Китае пятиосевые металлообрабатывающие центры, вложив в проект 50 млн юаней, или 7 млн долларов. Объем выпуска составит 60 млн юаней в год.

Речь идет о станках с ЧПУ, оснащенных фрезерным узлом с 5 степенями свободы, они предназначены для особо сложной и точной фрезеровки объемных деталей, которая невозможна при работе на обычных трехосевых центрах. В России подобную технику выпускают всего два предприятия — Ковровский электромеханический завод, который с 2020 года делает станки ТМХ-4000 по технологии японской Takisawa, и Южный завод тяжёлого станкостроения в Краснодаре. Последний представил в 2022 году собственную разработку — VFC 800, которая должна скоро появиться на рынке.



СМС тоже делал попытку выпуска пятиосевых центров с отечественным ЧПУ. В конце 2022 года в Пензе был продемонстрирован станок СТ16А18, оснащённый цифровой системой «АксиОМА Контрол». Однако в серийное производство эта разработка не пошла.



Выбор Китая в качестве локации для нового производства СМС выглядит необычно, ведь за счет выноса производства принято экспортировать технологии, а в данном случае таковых вроде бы нет. Хотя, по сообщениям китайской прессы, построенное в зоне высоких технологий «Сяньян» российское предприятие будет не только производить, но и разрабатывать новую технику с ЧПУ.



Скорее всего расчет инвестора сделан на то, что китайская площадка в условиях санкций облегчит доступ к импортным комплектующим, а также оборудованию для самого станкостроителя. По бизнес-плану, 30% продукции нового завода будет поставляться на китайский рынок, что можно считать своего рода бонусом для российского производителя. Остальная доля выпуска, то есть 70% предназначена для экспорта — читай в Россию. Не исключено, что у СМС есть виды и на более широкую географию экспорта из Китая, ведь до февраля 2022 года предприятие поставляло свою продукцию в страны ЕС и Австралию.