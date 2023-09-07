Регионы берут на себя потребительскую инициативу

Розничные продажи потребительских товаров в регионах в этом году в разы превышают динамику продаж в Центральном и Северо-Западном регионе. Так, согласно последнему отчету компании NIQ за первое полугодие этого года, в Центральном регионе продажи потребительских товаров в упаковках выросли на 3,1 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время, как на Юге — на 9,9 процентов, на Урале — 10,2 процента, и чуть больше — в Сибири и на Дальнем Востоке. Происходит это, прежде всего, за счет стремительного роста онлайн-торговли, показавшей наибольшую динамику среди всех каналов продаж: 24 процента в деньгах и 25,3 процента — в упаковках. На втором месте — продажи в минимаркетах: 21,1 и 16,5 процентов, соответственно. Аутсайдеры роста — гипермаркеты — вышли в отрицательную зону: в них стали меньше покупать на 5,6 процентов в деньгах и 9,7 процентов — в упаковках.

Региональные рынки — драйвер развития интернет-торговли в стране

Регионы демонстрируют не виданный ранее прирост онлайн-торговли: так, например, на Юге и на Урале продажи в упаковках в первом полугодии выросли на 50 процентов, чуть меньшими темпами растут Волга и Сибирь с Дальним Востоком — 39,3 и 41,9 процентов, соответственно. Наибольший вклад в это вносят ведущие федеральные маркетплейсы. Новостная лента буквально пестрит сообщениями об открытиях новых складов и логистических центров компаниями Wildberries, Ozon, СДЭК и другими. В логистическую инфраструктуру компании инвестируют миллиарды рублей. Если буквально год назад присутствие компаний ограничивалось уральским регионом, то сегодня склады и распределительные центры есть в Новосибирске, Хабаровске, Чите, в ХМАО, ЯНАО — по всей стране.

Динамика продаж в регионах значительно опережает темпы в Центральном и Северо-Западном регионе

Аналитик NIQ уверены, что в ближайшие месяцы покупательская уверенность будет укрепляться: потребители постепенно будут отходить от сберегательной модели поведения и наращивать траты. На это, в том числе, будет влиять и текущее замедление роста цен: если в первом полугодии прошлого года, по данным NIQ, номинальный рост продаж товаров FMCG составил 19,5 процентов, и произошло это целиком из-за роста инфляции, то в этом он составил 8,5 процентов, из которых 5,1 процента — вклад инфляции, а 3,4 процента - реального спроса.