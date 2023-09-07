Роскосмос заказал огромный рой спутников для интернета вещей

Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева заключила госконтракт с Роскосмосом на изготовление космических аппаратов для глобальной низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных «Марафон IoT», которая предназначена для предоставления услуг интернета вещей. Об этом сегодня сообщает Роскосмос, не называя при этом сумму контракта.

Будут разработаны и изготовлены пять опытных аппаратов «Марафон», а затем поэтапно 132 штатных спутника, что составит половину орбитальной группировки системы «Марафон IoT». Также по условиям контракта на предприятии будет организован участок для их серийной сборки. Первая партия из пяти спутников должна быть выведена на орбиту в 2025 году.

Кроме того, предприятие произведет и подготовит к запуску экспериментальный космический аппарат «Марафон» — негерметичный спутник микрокласса массой менее 100 кг, оснащенный полезной нагрузкой для передачи коротких сообщений IoT. В настоящее время завершается изготовление его составных частей, развернуты процессы отладки взаимодействия бортовой аппаратуры, разрабатывается программное обеспечение. Спутник запустят до конца текущего года.

Полностью группировка Марафон IoT будет состоять из 264 спутников и охватит весь земной шар. Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий один спутник в два дня. Для этого в ИСС создаются новые рабочие места поточной сборки и испытаний. Для формирования полномасштабной орбитальной группировки предусмотрены групповые запуски по 44 аппарата одной ракетой.

Спутникам предстоит работать на низкой круговой орбите высотой 750 км, где они распределятся по 12 плоскостям с приполярным наклонением. Марафон IoT считают аналогом группировки Starlink компании SpaceX.