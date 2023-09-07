Россияне назвали автозаправки, которым доверяют больше всего

Сети автозаправочных станций компаний «Лукойл», «Газпромнефть» и «Газпром» вышли в лидеры по заметности и доверию граждан. Соответствующее исследование провел в июле холдинг Ромир по международной методике GRI (Global Reputation Index).

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Согласно исследованию, сеть АЗС «Лукойл» заняла первое место с индексом заметности 96% (+6% за год) и индексом доверия 89% (+3%). На втором месте — АЗС «Газпромнефть». С деятельностью компании знакомы 90% опрошенных россиян, индекс доверия составил 85%. На третьем месте — сеть «Газпром» (85% по обоим показателям). На четвертом — «Роснефть», на пятом — «Татнефть».

«В этом году участники исследования чаще всего называли “надежность”, “безопасность”, “заботу об окружающей среде”, “честность”, а также “простоту пользования при новаторстве и инновациях”. По структуре восприятия самыми надежными россияне называли сети АЗС “Газпромнефть” и “Лукойл”, безопасными – “Лукойл” и "Татнефть”, а экологичными (заботящимися об окружающей среде) и творческими – Eka и Neste», — уточнили в Ромир.

Как отметила старший директор по работе с клиентами исследовательского холдинга Людмила Фукова, если на известность бренда можно повлиять массированными промокампаниями, то доверие клиентов зависит только от того, «насколько компания способна предложить инновационные и при этом удобные решения, отвечающие потребностям и ожиданиям потребителей».

