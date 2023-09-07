Российские военные нанесли массированный удар по боевикам ВСУ у Работино и Вербового — Балицкий

Подразделения ВС РФ нанесли массированный удар по украинским войскам, которые вели ротацию у Вербового и Работино.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале

Кроме того, по словам чиновника, украинская сторона понесла серьезные потери в технике: уничтожены девять арторудий, два миномета и два танка, а также три БПЛА.