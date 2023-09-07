«Ростех» представил новые патроны для спортивной стрельбы и охоты

На Международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» представлены спортивные патроны для стендовой стрельбы IGLA CHAMPION производства НИИ прикладной химии (входит в «Ростех»).

«Новые спортивные патроны IGLA CHAMPION подходят для тренировок, соревнований любого уровня и заменят продукцию ушедших с российского рынка зарубежных производителей. По своим характеристикам они полностью соответствуют мировым стандартам», — указывается в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что серийное продукции было запущено в июле этого года.

Скорость дроби патронов составляет не менее 400 м/с, что позволяет эффективно поражать мишени на дальних дистанциях, подчеркивают в «Ростехе». «Средняя кучность и осыпь — не менее 75%, дистанция уверенного поражения мишени — более 60 м. В настоящее время линейка IGLA CHAMPION представлена патронами с дробью №7,5 навеской 28 г, а также с дробью №7,5 и №9 навеской 24 г», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в экспозицию НИИ прикладной химии вошли IGLA OPTIMUM — охотничьи патроны калибра 12/70. «Дробь повышенной твердости дает хорошую резкость боя, а использование качественных порохов обеспечивает чистоту ствола и стабильную работу оружия. На сегодняшний день IGLA OPTIMUM представлена патронами с навеской 32 г и дробью №1, №3, №5, №7», — сообщает «Ростех».

Также на выставке продемонстрирован не имеющий российских и зарубежных аналогов патрон «Шлейф-вектор» со световым элементом, позволяющим визуализировать полет дробового заряда и корректировать точность выстрела. Подчеркивается, что уникальный продукт в настоящее время востребован как у охотников, так и у граждан, увлекающихся спортивной стрельбой.