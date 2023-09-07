Самая большая и «чистая» башня для аммиачной селитры

На «КуйбышевАзоте» в Тольятти обновили установку по выпарке и гранулированию аммиачной селитры — наиболее дешевого и востребованного в России вида азотного удобрения. Оборудование стоимостью 5 млрд рублей вырабатывает 2300 тонн в сутки и не имеет аналогов по единичной проектной мощности, благодаря ему предприятие на треть увеличило выпуск и смогло вывести в резерв две старые гранбашни, действующие с 1965 года. К тому же за счет новой башни производство становится практически «зеленым»

— выбросы в атмосферу снижаются на 200 тонн в год.

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«КуйбышевАзот» известен в отрасли как инвестор в высокотехнологичные проекты, и лучшие технологии он брал, как правило, у зарубежных партнеров. Скажем, производство гранулированного сульфата аммония, тоже азотного удобрения, стоимостью более 1 млрд рублей, запущенное в 2018 году, тольяттинцы строили вместе с американской Trammo AG. А итальянская группа Maire Tecnimont активно участвовала в проектировании установки для выпуска карбамида — его старт ожидается до конца 2023 года, в проект вложено 11 млрд рублей. Однако в случае с аммиачной селитрой 90% используемых технологий — от российских поставщиков, и лицензиаром смонтированного оборудования является Государственный институт азотной промышленности.

Сбыт выросшего объема выпуска компании гарантирован, так как спрос на удобрения растет. Достаточно вспомнить недавнюю новость об увеличении почти вчетверо за год поставок российских азотных удобрений в Германию — на фоне падения у немцев собственного производства. Динамика внутреннего рынка тоже впечатляет. В «домашней» для компании Самарской области, например, ожидается в ближайшие годы удвоение потребления минеральных удобрений. Собственно, и в проекте с аммиачной селитрой завершился лишь первый этап. Всего запланировано инвестировать в модернизацию 14 млрд рублей, то есть предстоит нарастить мощности еще в несколько раз.