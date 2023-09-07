Сбер запустил рублевые переводы в Иран

Сбер начал предлагать своим клиентам, физическим и юридическим лицам, переводы в рублях в Иран, сообщает «Коммерсант». В кредитной организации спрос на этот сервис еще не оценили, однако рассчитывают, что он в первую очередь заинтересует туристов и представителей торговли.

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«Переводы в рублях в Иран отправляются по номеру счета в Pasargad банк, комиссия стандартная для международных переводов — 1% от суммы. Клиенты могут совершать переводы в адрес как физических, так и юридических лиц. Лимит по одной трансакции и в сутки установлен в 1 млн рублей. Сервис переводов в Иран новый, спрос еще предстоит оценить, в первую очередь услуга рассчитана на туристов», — пояснили в банке.

В декабре 2022 года ВТБ первым из российских банков запустил переводы в иранских риалах, а в мае текущего года открыл свое представительство в Иране.

