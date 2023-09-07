США и ЕС планируют заключить «стальное» перемирие и выступить против Китая

Американцы и европейцы энергично работают над соглашением, которое позволит ввести новые тарифы, направленные против избытка стали, которую производят в Китае и других странах. Главным образом, пишет Bloomberg, эти тарифы будут направлены против КНР. Причем, разрабатываться они будут таким образом, чтобы к ним могли присоединиться другие страны.
Соглашение между Вашингтоном и Брюсселем по стали войдет в так называемое Глобальное соглашение по устойчивому развитию стали и алюминия, переговоры по которому идут с 2021 года. Оно призвано закончить торговый конфликт между США и Европой по стали, начатый бывшим президентом Трампом под предлогом угрозы национальной безопасности. В 2018 г. США ввели 25-процентные тарифы на европейскую сталь. Объединенная Европа отреагировала вводом приблизительно таких же тарифов на импорт стали из-за океана. Через три года стороны договорились взять паузу до 31 октября 2023 года, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Так что на поиски компромисса, устраивающего США и ЕС, у переговорщиков осталось менее двух месяцев. Если найти его не удастся, с обеих сторон автоматически вновь начнут действовать тарифы, под действие которых попадает продукция металлургов стоимостью до 10 млрд долларов.
Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровкис заявил 6 сентября, что Еврокомиссия проводит интенсивные переговоры с представителями США как на политическом уровне, так и на уровне экспертов. По его словам, стороны надеются уложиться в срок. Очень желательно успеть к концу октября, на который намечен саммит США-ЕС с участием Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.
Переговоры идут полным ходом, но, несмотря на многочисленные просьбы Брюсселя, в США сохраняется квота на импорт металла из Старого Света. Вашингтон предлагает ввести совместные тарифы, которые затронут так называемую «грязную» сталь, т.е. сталь, при производстве которой были высокие выбросы СО2, а также решат проблему избытка стали на глобальных рынках. Здесь-то на сцене и появляется Китай, который является крупнейшим производителем стали на планете. Китайские металлурги выплавляют, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), более половины всей мировой стали.
Для проработки всех технических аспектов ввода тарифов на «грязную» сталь потребуется много времени, поэтому возможно Вашингтон и Брюссель договорятся заключить сейчас соглашение по главным вопросам на политическом уровне. Проблем немало. В США, например, до сих пор не разработана методология определения стоимости выбросов СО2 и система ее применения к американским компаниям на территории Америки. В Брюсселе боятся, что совместные акции нарушат правила ВТО, к которым в Европе в отличие от США относятся с большим уважением и которые европейцы стараются выполнять.
Европа в этом отношении обошла заокеанских союзников, в ее торговой системе уже заложены необходимые механизмы. В частности Углеродный трансграничный компенсационный механизм (CBAM), который позволит Брюсселю с 2026 года взимать экологические таможенные сборы с товаров, произведенных за пределами ЕС с высокими выбросами двуокиси углерода.
В США сейчас активно работают над определением интенсивности выбросов в стальной и алюминиевой промышленности, а в Европе ищут третьи страны, системы которых более-менее совпадают с их механизмом.
Кроме этого, Вашингтон и Брюссель сейчас ведут переговоры о соглашении по критическим минералам, которые тоже желательно закончить до саммита США-ЕС в конце октября. Проблемы есть и здесь. Причем, их довольно много из-за выдвигаемых американцами требований. Европейцы заинтересованы в этом соглашении, потому что оно позволит европейским компаниям получить ряд льгот, заложенных в байденовском Законе о снижении инфляции».