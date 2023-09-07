США и ЕС планируют заключить «стальное» перемирие и выступить против Китая

Американцы и европейцы энергично работают над соглашением, которое позволит ввести новые тарифы, направленные против избытка стали, которую производят в Китае и других странах. Главным образом, пишет Bloomberg, эти тарифы будут направлены против КНР. Причем, разрабатываться они будут таким образом, чтобы к ним могли присоединиться другие страны.

Соглашение между Вашингтоном и Брюсселем по стали войдет в так называемое Глобальное соглашение по устойчивому развитию стали и алюминия, переговоры по которому идут с 2021 года. Оно призвано закончить торговый конфликт между США и Европой по стали, начатый бывшим президентом Трампом под предлогом угрозы национальной безопасности. В 2018 г. США ввели 25-процентные тарифы на европейскую сталь. Объединенная Европа отреагировала вводом приблизительно таких же тарифов на импорт стали из-за океана. Через три года стороны договорились взять паузу до 31 октября 2023 года, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Так что на поиски компромисса, устраивающего США и ЕС, у переговорщиков осталось менее двух месяцев. Если найти его не удастся, с обеих сторон автоматически вновь начнут действовать тарифы, под действие которых попадает продукция металлургов стоимостью до 10 млрд долларов.