Товарооборот России и КНР в январе — августе увеличился почти на треть год к году

В период с января по август товарооборот РФ и Китая вырос в годовом выражении на 32%, превысив $155,1 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

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Уточняется, что экспорт из Китая в Россию увеличился на 63,2%, до $71,8 млрд. Импорт из РФ в этот период вырос на 13,3% и соствил $83,3 млрд.

Объем товарооборота между странами с июля по август поднялся на 6,8%; отдельно в августе объем торговли РФ и КНР составил $20,8 млрд. Экспорт из Китая в Россию составил $9,3 млрд, поставки из РФ в КНР — $11,5 млрд.

Россия поставляет Китаю, в основном, энергоресурсы: с января по июль на нефть, трубопроводный и сжиженный природный газ, уголь и мазут из РФ в стоимостном выражении пришлось более 70% всего объема российских поставок. Кроме того, в КНР из РФ идут металлы, древесина, сельхозпродукция и морепродукты. Китай поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены нарастить к 2024 году объем торговли товарами и услугами до $200 млрд, при этом российский лидер в феврале указал на возможность превысить эту планку.