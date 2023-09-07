ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Банк России сохранил до 9 марта 2024 года ограничения по наличной валюте и валютным переводам. Регулятор объяснил это действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи», — напомнили в ЦБ.

Для банков также на шесть месяцев продляется запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также будут выдаваться в рублях как минимум до 9 марта следующего года. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

«Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет. Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ», — уточнили в ЦБ.

Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в начале весны прошлого года, на фоне введения санкций Запада против РФ. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу. Изначально мера вводилась до 9 сентября 2022 года, позже ее продлили до 9 марта, а затем до 9 сентября 2023-го.

