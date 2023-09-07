ЦБ увеличит продажи валюты почти в 10 раз

Главной новостью среды стало сообщение Банка России о том, что в период с 14 по 22 сентября он реализует на Московской бирже дополнительно валюты на 150 млрд руб. Таким образом, в день будет продаваться валюты на 21,4 млрд руб. против нынешних 2,3 млрд руб.

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Решение вызвано тем, что 16 сентября Минфин погасит выпуск российских еврооблигаций на сумму $3 млрд. Из-за санкций выплаты будут осуществляться в рублях.

Эти бумаги находятся в портфелях многих крупных инвесторов, в том числе банков. После получения рублей значительная часть из них будет конвертировать средства в доллары или юани, чтобы сохранить неизменной свою валютную позицию в балансе.

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Таким образом, ожидается повышенный спрос на валюту, который и будет купировать ЦБ своими дополнительными валютными интервенциями.

Пока невозможно спрогнозировать, хватит ли этих денег для того, чтобы нивелировать рост потребности инвесторов в валюте.

На новости от регулятора рубль пытался подрасти, но в последние два часа торгов на рынке вновь стала ощущаться нехватка предложения долларов и юаней, и рубль в очередной раз подешевел, в паре с долларом закрывшись выше отметки 98.

Падение курса рубля в последние месяцы обещает стать главным драйвером роста инфляции. Уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит ключевую ставку в следующую пятницу.

Переложиться в облигации?

Постоянно падающий рубль и ожидания роста ставки накануне спровоцировали обвал на рынке облигаций. Индекс Мосбиржи гособлигаций по итогам торгов обвалился на 0,7%. Это очень большая величина для данного индикатора – достаточно сказать, что большие дневные потери в последний раз наблюдались лишь в сентябре 2022 года.

Всего же Индекс безоткатно снижается 12 сессий.

«Судя по динамике облигационного индекса RGBI, рынки закладывают очередное повышение ключевой процентной ставки более чем на 1%», – отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

С ним согласны и аналитики БКС, в своем обзоре отмечающие, что «Основной причиной снижения котировок ОФЗ выступают ожидания еще одного повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 сентября. Это обусловлено рисками ускорения инфляции, в том числе из-за хронической слабости рубля. К тому же угроза дальнейшего снижения его курса уменьшает реальную доходность облигаций».

Сегодня Минфин не смог разместить на аукционе ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) серии 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Нефть в первой половине среды пыталась уйти в коррекцию из-за того, что краткосрочные спекулянты начали фиксировать прибыль, заработанную на взлете котировок на ожиданиях, а потом и объявления Россией решения продлить сокращение экспорта, а Саудовской Аравией – уменьшения добычи до конца года.

С 24 августа по вчерашний день на пике нефть дорожала почти на 11%, поэтому желание забрать часть уже заработанного вполне уместно.

Впрочем, фиксация прибыли не переросла в полноценную коррекцию, и к закрытию российских основных торгов нефть прибавила 0,3%.

По-прежнему аналитики видят большую вероятность ухода котировок «черного золота» в район $94-95 за баррель в ближайшей перспективе.

Однако сегодня основные российские нефтяные акции разнонаправленно отреагировали на удорожание стоимости своей продукции и ослабление рубля. Так, «Лукойл» снизился на 0,9%, «Газпромнефть» подросла на символические 0,1%, а «Роснефть» с результатом +0,6% замкнула десятку лидеров роста.

«Роснефть» торгуется в сильном восходящем тренде от 24 августа и сегодня тестирует на прочность верхнюю границу зоны сопротивления (580 руб. за акцию). Если ее удастся пробить, то следующей целью роста будет район исторического максимума 665 руб.

К слову сказать, акции «Газпромнефти» периодически обновляют рекордные уровни еще с мая нынешнего года.

Но есть сомнения, что в ближайшее время «Роснефти» удастся переписать историю, поскольку общерыночные настроения начали ухудшаться. О последнем ярко говорит сегодняшнее снижение Индекса Мосбиржи на полпроцента, несмотря на дорогущую нефть и продолжение девальвационных процессов.

Настораживает Сбер, который сегодня подешевел, как и весь рынок, на полпроцента. Со дня на день крупнейший российский банк должен обнародовать итоги работы за август. В предыдущие месяцы обычно спекулянты разгоняли бумагу в канун отчетности.

Возможно, на рынке зародились сомнения относительно того, что банки смогут генерировать во втором полугодии такие же огромные прибыли, как и в первом.

Повышение ключевой ставки ЦБ неизбежно приведет к схлопыванию рынка кредитования, и, вполне возможно, создаст проблемы ряду заемщиков с высокой кредитной нагрузкой, то есть ухудшит качество кредитов банков.

Кроме того, падение цен облигаций приведет к появлению «бумажных» потерь в балансах банков из-за переоценки курсовой стоимости долговых обязательств.

Впрочем, основные «торгуемые» конкуренты Сбера понесли сегодня еще большие потери: акции ВТБ присели на 1,5%, а расписки Группы «Тинькофф» – на 2,5%.

Несмотря на благоприятное для металлургов падение курса рубля, их акции какой день подряд торгуются «хуже рынка». Сегодня бумаги ММК с результатом -2,1% замкнули десятку аутсайдеров дня, а упавшие почти на 3% акции НЛМК и «Северстали» заняли в этом рейтинге 4-е и 5-е места, соответственно.

В целом же картина рынка акций говорит о том, что энтузиазм инвесторов закончился. Но пока непонятно, временное ли это явление, или все-таки многие игроки готовятся забрать значительную часть заработанной прибыли и переложить ее в облигации под двузначную доходность.