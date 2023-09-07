Центробанк назвал драйверов экономического роста в России

В августе объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень II квартала на 18%. Главным драйвером увеличения входящих финансовых потоков во всех укрупненных группах, кроме отраслей потребительского и государственного спроса, стала добыча сырой нефти и газа, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, объем поступлений в августе превысил на 40,7% средний уровень II квартала. Основными факторами увеличения финансовых потоков стали значительный рост мировых цен на нефть, сокращение дисконта российских марок к мировым и ослабление рубля. Значительный рост входящих финансовых потоков в экспортных отраслях с конца июля также косвенно указывает на высокий уровень репатриации и конвертации в рубли экспортной выручки в нефтегазовой отрасли», — отметили в ЦБ.

Среди отраслей, ориентированных на потребительский спрос, более всего выросли входящие платежи в розничной торговле и операциях с недвижимым имуществом, что, по мнению регулятора, указывает на продолжающееся расширение потребительского спроса при повышенных темпах роста цен.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, основной положительный вклад внесли финансовые услуги и деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта. Сдерживали динамику металлургия, деятельность головных офисов и консультирование по вопросам управления. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, наилучшие результаты по платежам продемонстрировала архитектура и инженерно-техническое проектирование. Рост входящих потоков наблюдался также в строительстве зданий и инженерных сооружений.

«В августе рост поступлений в большинстве федеральных округов наблюдался в добыче, обработке, водоснабжении и торговле», — уточнили в ЦБ.