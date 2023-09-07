В Кремле сделали заявление о передаче США боеприпасов с обеднённым ураном Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами высказался о передаче США боеприпасов с обеднённым ураном Украине.

По словам представителя Кремля, вся ответственность за последствия применения таких снарядов ляжет на США, передаёт РИА Новости.

«Эти снаряды активно применялись в Югославии, – напомнил он. – Та это получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующий рост числа страдающих онкологией и другими заболеваниями.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что последствия тех бомбардировок ощущают и следующие поколения. В этой связи Песков предупредил, что повторение югославской истории может ожидать те районы Украины, где будут использоваться снаряды с обедненным ураном.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставки Украине оружия с обедненным ураном являются преступным актом со стороны американских властей.

По его мнению, это не просто эскалационный шаг, а ещё и отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий.

Напомним, 6 сентября Пентагон объявил, что Вашингтон передаст Киеву снаряды с обеднённым ураном в рамках нового пакета военной помощи. В марте о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов для танков Challenger 2 также сообщили в Лондоне.

