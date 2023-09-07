В МИД РФ назвали преступным актом передачу Вашингтоном Киеву снарядов с обедненным ураном

Поставки Украине оружия с обедненным ураном являются преступным актом со стороны американских властей.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

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«Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий», — сказал дипломат на полях семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

Рябков отметил, что в мире опубликованы сотни экспертных материалов с мнениями экологов, врачей и химиков о непоправимом вреде, который может нанести окружающей среде такое вооружение. «Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать, а также к каким последствиям это приведет для тех, кто сейчас воюет и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», — подчеркнул Рябков.

Накануне, 6 сентября Пентагон объявил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи. В марте о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов для танков Challenger 2 сообщили в Лондоне.

Комментируя решение Белого дома, посольство РФ в Вашингтоне указало на то, что США «занимаются самообманом, отказываясь смириться с провалом так называемого контрнаступления ВСУ». В дипмиссии обратили внимание, что на передачу таких вооружений в Вашингтоне идут осознанно. «Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма. Чего стоит "урановый след" американцев в Ираке и на Балканах, где от онкологии пострадали тысячи мирных граждан», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты заверили, что ход спецоперации не изменится, РФ продолжит «методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения».

