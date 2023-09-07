В реорганизацию 9 участков бывших промзон в Москве правообладатели вложат почти 200 млрд рублей

Комплексным развитием территорий (КРТ) девяти участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий займутся правообладатели земли. Всего будет реализовано 18 проектов, общий объем инвестиций составит почти 200 млрд рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь участков – более 161,5 гектара. На них возведут 1,89 млн кв. метров различной недвижимости. В реализацию будет вложено почти 193 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,7 млрд рублей. После редевелопмента участков появится свыше 10 тысяч новых рабочих мест, добавил Ефимов.

Четыре участка, которые планируется реорганизовать, находятся на севере Москвы. По два - на западе столицы и в Новой Москве (ТиНАО), еще один проект – на северо-западе города.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, планируется построить более 1,56 млн кв. метров жилья, из которых не менее 253 тыс. кв. метров по программе реновации. Помимо этого, на участках появятся более 321 тыс. кв. метров современных производств, общественно-деловой и социальной недвижимости. В их числе – десять детских садов и школ, два травмпункта и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

По программе КРТ в Москве строят многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Горожане получают комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.