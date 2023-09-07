Российская спецоперация на Украине завершится на условиях Москвы с неминуемой потерей «незалежной» новых городов и территорий.

Такие неприятные для главаря киевского режима Владимира Зеленского новости сообщил американский журналист Джексон Хинкл, передаёт РИА Новости.

«Все закончится так, как захочет Россия, – убеждён он. – Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать тоже самое, что и сейчас, то Польша с одобрения США зайдёт на западную Украину, во Львов. А Россия освободит в том числе и Киев».

При этом Хинкл считает, что, если Зеленский будет упорствовать не прекратит военные действия, то в скором времени Украина потеряет контроль ещё и над такими городами, как Харьков и Одесса.

Как ранее писал «Эксперт», отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер заявил, что уже в самое ближайшее время ВС РФ возьмёт под свой контроль Харьков.