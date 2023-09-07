Военный эксперт Шурыгин назвал главные проблемы, которые ждут Россию после окончания СВО

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал главные проблемы, которые ждут Россию после завершения специальной военной операции на Украине. В интервью изданию «Военное дело», он, в частности, отметил, что эти тяжелейшие этапы будут заключаться в оружии и людях.

«Сейчас на фронте работают миллионы единиц оружия, – напомнил специалист. – А фронт от страны не изолирован. Поэтому впереди нас ждёт тяжелейший этап — это разоружение».

По его мнению, именно эта задача будет наиболее сложной, так как после завершения СВО оставшееся на Украине оружие будет в громадных количествах и эту проблему нужно будет срочно решать.

Вторая проблема, считает он, будет заключаться в искоренении военной преступности, так как очень многие будут возвращаться с ощущением, что им все можно и все им должны.

«Это уже сейчас требует продумывания серьёзнейшей программы реабилитации, адаптации людей, а самое главное серьёзной работы с расползающимися арсеналами оружия», – резюмировал член Изборского клуба.

Как писал «Эксперт», ранее Шурыгин назвал условия для завершения спецоперации на Украине. По его мнению, для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее.