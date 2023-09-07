XIX предъюбилейный сезон в Студии Театрального Искусства

Первой новой работой сезона станет спектакль «Швейк во Второй мировой войне» по одноименной пьесе Бертольта Брехта. Режиссер — Уланбек Баялиев (выпускник первого набора Мастерской Сергея Женовача (ГИТИС, набор 2001 г.) Художник — Евгения Шутина. Премьера на Основной сцене СТИ назначена на декабрь 2023 года.

Уланбек Баялиев: «Для меня большая честь приглашение Сергей Васильевича сочинить историю для СТИ. Это наш общий Дом, наша история, наша мечта о Театре. Волнительно. Ответственно. Верю, что будет интересно».

В дальнейших планах театра спектакль режиссера Сергея Тонышева (выпускник последнего набора Мастерской Сергея Женовача (ГИТИС, набор 2017 г) по киносценарию Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». Художник — Филипп Шейн. Премьера на Малой сцене назначена на февраль 2024 года.

Сергей Тонышев: «Сергей Васильевич —мой учитель. В моей жизни слово «учитель» занимает очень важное место, поэтому, хочется приложить все свои силы и умения, чтобы сочинить спектакль, достойный СТИ».

В феврале 2023 года Сергей Женовач приступит к репетициям спектакля под названием «Антон Чехов. Вишневый сад. Слов нет!». Художник — Александр Боровский. Этой премьерой откроется 20-й, юбилейный сезон театра СТИ — в сентябре 2024 года.

«Возникла идея сделать необычную работу, разрушить привычную форму, в которой мы всегда работали. Кажется, что в Чехове уже нет живого места, он весь разобран на цитаты, и все мы знаем, как его надо играть и ставить. Зрители идут в театр и ждут «ожидаемое». Сегодня такое время, что слово часто обесценивается, даже такое великое гениальное, как у Антона Павловича. Есть мысль попытаться сыграть «Вишневый сад» с минимумом слов, на действии, на восприятии. Когда молчание становится основным выразительным средством.

В рамках подготовки к юбилею в этом сезоне театр займется подготовкой юбилейной выставки в стенах СТИ и юбилейной выставки в Бахрушинском музее (филиал — Мастерская Давида Боровского). Также в планах — большой гастрольный тур СТИ, подготовка и издание книги, посвященной истории театра и создание собственной газеты.

Что касается гастролей, с 3 по 10 сентября театр покажет спектакли «Игроки» и «Старуха» в Калиниграде на фестивале «Балтийские сезоны» при поддержке Больших гастролей. В Казань на Третий Качаловский фестиваль мы поедем в начале октября, со спектаклем «Мандат» по Н. Эрдману.