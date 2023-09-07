XXVII Международная научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека» (Москва, 28-29 сентября 2023г)

Первый день Международной конференции Роспатента посвящен Концепции технологического развития на период до 2030 года. В этом контексте стратегическая сессия конференции «Система раннего реагирования Роспатента. Навигация за пределами патентной аналитики» сыграет роль флагманской секции, наиболее полно и тесно связанной с целями, механизмами и задачами Концепции.

Сессия посвящена новой инициативе Роспатента по проактивной экспертно-аналитической поддержке государственных процессов управления исследованиями и разработками. Модераторами выступают заместитель руководителя Роспатента Андрей Солонович и главный научный сотрудник, куратор стратегического развития Проектного офиса ФИПС Олег Ена.

«В рамках данной сессии будет представлена практика применения уникальной сборки инструментов технологического и бизнес-анализа (патентная технологическая разведка, скаутинг технологий, маркетинговые исследования, форсайт науки и технологий и другие ценные инструменты), которую выполнил Роспатент. Это было сделано впервые», - отметил заместитель руководителя Роспатента, модератор стратегической сессии Андрей Солонович.

Данная сборка дала возможность обеспечить значимые эффекты комплексного сопровождения технологических проектов, таких как: проверка соответствия технических характеристик и облика перспективной продукции проекта мировому уровню развития технологий; выявление ценных российских и зарубежных технических решений в интересах снижения архитектурных и технологических рисков реализации; раскрытие потенциала коммерциализации конечной продукции; обеспечение квалифицированной охраны интеллектуальной собственности, возникающей в рамках выполнения проекта; прогнозирование и проработка направлений развития и улучшения конечной продукции.

Выступления будут выстроены вокруг пяти категорий рисков, снижение которых ускоряет процессы доведения продукции российских технологических проектов до более высоких уровней готовности и обеспечивает всестороннее раскрытие потенциала их коммерциализации: