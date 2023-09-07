Янтарь получил бриллиантовую огранку и нанотехнологии

Калининградский янтарный комбинат (КЯК) объявил по итогам августа о рекордной месячной добыче — свыше 92 тонн высушенного и прошедшего первичную сортировку камня. Обычно в сезон с апреля по ноябрь удавалось добыть на 30% янтаря меньше. Таким образом, если в среднем предприятие добывает по 500 тонн камня в год, то в 2023 году плановый объем составляет 627 тонн.

Увеличение добычи на КЯК сопровождается поисками новых рынков сбыта. В этом году специалисты комбината освоили несколько видов алмазной огранки янтаря — «Принцесса», «Сердце», «Бриолет». То есть число плоскостей, в которых сегодня гранят «солнечный камень», увеличено в несколько раз, что удивительно, поскольку считалось, что янтарь слишком мягок для этого.

Для алмазной огранки берется прозрачный чистый камень самого высокого качества. В процессе гранения он отсматривается специалистом через лупу в среднем 200 раз, от мастерства огранщика: точно рассчитанных углов и пропорций граней, — зависит полнота внутреннего отражения света в камне и степень его блеска. За одну смену огранщик в состоянии обработать 4-10 камней, а всего эту операцию на КЯК выполняют 4 человека. В дальнейшем такие дорогие камни, как правило, обрамляются золотом.

Помимо ювелирного производства возможно расширение поставок янтаря предприятиям других отраслей. Так, производитель рыбных консервов калининградская ГК «Родина» в ноябре начинает выпуск шпрот и сардин с янтарной живицей. Нанотехнология извлечения живицы из янтарной крошки разработана компанией «Эликсир», работающей в сфере функционального питания. Последняя планирует распространить свое ноу хау и на другие пищевые производства.

