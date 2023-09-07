Юань решил отыграться на рубле

В центре внимания инвесторов все последнее время находятся экономические перспективы Китая, и они не радуют потенциальных покупателей юаня. Курс этой валюты уже упал до уровней, которые последний раз наблюдались в 2007 году, даже несмотря на то, что власти наращивают меры поддержки, чтобы замедлить ее падение.

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Сохраняется скептицизм в отношении того, изменят ли правила игры такие инструменты, как так называемая фиксация, или просьба к государственным банкам продавать доллары в периоды поступления негативной информации. Центробанк страны устанавливает базовый курс валюты каждый торговый день в 9:15 по пекинскому времени — ежедневная фиксация. Затем юань может двигаться на 2% в любом направлении.

Народный банк Китая установил свою ежедневную базовую ставку на более высоком, чем ожидалось, уровне в четверг 54-й день подряд, что является самой длинной серией с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать политику китайского ЦБ в 2018 году. Распродажа валюты привела ее к нижней части 2%-ного торгового коридора по отношению к доллару на этой неделе. Сейчас юань торгуется у своего 10-месячного минимума.

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В четверг, 7 сентября 2023 года, юань снизился до отметки 7,32 за доллар. При этом на фоне укрепления доллара его курс упал почти на 6% в этом году. «Слишком сильное ослабление юаня приведет к снижению конкурентоспособности Азии, подстегнет отток капитала и принесет лишь небольшие выгоды экспортному сектору, — заявил Bloomberg Вэй Лян Чанг, макростратег DBS Bank. — Мы считаем, что Китай продолжит противостоять снижению курса юаня, допуская при этом некоторую корректировку, если доллар резко укрепится».

Тем временем в России юань, напротив, набирает вес. Вчера курс юаня достиг 13,4 руб., продолжив плавно повышаться седьмой день подряд, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. По его словам, китайская валюта обновила максимумы с 15 августа, отыграв у рубля 60% падения, вызванного экстренным повышением ключевой ставки.

Юань дорожает на российских площадках на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением валюты, вызванного ростом внутреннего потребления, а также сужением профицита торгового баланса в условиях увеличения доли внешнеторговых расчетов в рублях и не свободно конвертируемых валютах. «Сегодня рассчитываем на паузу после поступательного роста. Ждем, что юань будет проторговывать район 13,3-13,5 руб. ввиду некоторого отката к доллару и отсутствия четких новостных триггеров для закрепления в более высоком ценовом диапазоне, повышающем риски возврата к максимумам года», — прогнозирует Евгений Локтюхов.

Китайская валюта с начала года подорожала по отношению к рублю более чем на 25%, продолжая динамику роста четвертый месяц подряд, подтверждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. С точки зрения фундаментального анализа ничего не предвещает разворота тенденции. Однако, указывает эксперт, если детально посмотреть на график и разобрать динамику цен с помощью технического анализа, то можно заметить начало формирования разворотной фигуры «голова и плечи» в среднесрочном временном диапазоне.

Мощный уровень сопротивления находится в районе 14.00 рублей за юань, а мощная поддержка расположилась в районе 12.80 (что одновременно и является линией «шеи», в возможно, сформированной в дальнейшем фигуре «голова и плечи»). Николай Переславский напоминает, что любая вероятность на биржах равна 50% на 50% и коррекция в район 12,80 вполне вероятна. В случае пробития 12,80 следующими мощными поддержками выступят уровни 12,60 и 12,00.

Если же говорить о Forex, то по отношению к доллару юань ослаб с начала года на более чем 6% и сейчас находится на минимальных значениях за последние 16 лет. «На мой взгляд, доллар и дальше продолжит укрепляться, так, как с точки зрения фундаментального и технического анализа предпосылок разворота не видно», — констатирует Николай Переславский.

Китайский юань на мировом рынке предпринимает попытки перехода к более устойчивой восходящей коррекции, добавляет инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако проблемы экономики Китая, способные усугубиться, вряд ли позволят паре USD/CNY далеко и надолго уйти от уровня 7,3. В результате, ожидает аналитик, у нас юань в ближайшей перспективе будет находиться в коридоре 13–13,5 руб.