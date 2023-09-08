Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ переданы российскому инвестору, перезапустить производство на калужском заводе Volvo Trucks планируется с участием отечественного партнера, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

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«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску», — заявили в министерстве.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что ряд дочерних структур шведского автоконцерна в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима.

Завод Volvo Trucks в Калуге мощностью 15 тыс. грузовиков в год открылся в 2009 году и прекратил работу после начала СВО и введения санкций против России.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что все крупнейшие автозаводы региона (бывший Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус») продолжат свою работу, «решения по ним уже приняты».

