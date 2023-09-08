Nasdaq: осенний марафон медведей

Для технологических акций вчерашний день во многом стал продолжением предыдущего. Статистика в среду и четверг выходила разная, но и та и другая оказалась такой хорошей, что стала для рынка плохой новостью.

Для циклов подъема ставки такая инверсия восприятия – дело обычное. Отсутствие проблем в экономике может спровоцировать ФРС на ужесточение политики, а их наличие – смягчить ее. К тому же, регулятор не совсем равнодушен к биржам – и сам по себе обвал иногда может повлиять на его позицию. Это старая традиция – так рынки торговались с ФРС еще полвека назад.

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На этот раз в качестве плохой новости выступили данные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице упало на прошлой неделе до 216 тыс. при прогнозе в 230 тыс. Кроме того, удельные затраты на рабочую силу (почасовая оплата за вычетом производительности) выросли во втором квартале на 2,2%, хотя ожидалось 1,9%.

Другими словами, рынок труда по-прежнему бодр: работодатели увольняют меньше людей и платят им больше. Это свидетельства в пользу того, что слухи о скорой победе над инфляцией были несколько преувеличены.

И срочный рынок переоценил вероятность того, что ФРС повысит ставку на своем ноябрьском заседании. По данным CME, теперь она составляет 47,5% против 37,1% неделю назад.

«Люди надеялись, что ФРС отложит решение до конца года, но вполне возможно, что нам предстоит еще одно или два повышения ставки, - говорил CNBC директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. – При прочих равных это довольно негативно для рынка акций, полагавшего, что ФРС завершила работу на этот год».

Не добавили инвесторам оптимизма и комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он заявил, что вопрос, является ли денежно-кредитная политика достаточно ограничительной, остается открытым.

Для чувствительных к ставкам технологических акций неприятна как сама перспектива ужесточения политики ФРС, так и растущая в этой связи вероятность рецессии. Но дело осложнилось и другим обстоятельством, еще больше напомнившим предыдущий день.

Удар по акциям технологических компаний оказался двойным из-за сообщений о том, что Китай якобы запрещает госслужащим использовать iPhone на работе. В среду о том, что такие запреты наложены на чиновников центральных правительственных учреждений сообщила Wall Street Journal. Тогда акции Apple рухнули на 3,6%.

Вчера же Bloomberg сообщил, что запрет распространится на государственные компании и агентства, поддерживаемые правительством. Итогом стало падение Apple еще на 2,9%. В итоге за два дня она потеряла около $179 млрд капитализации.

Акции ее поставщиков, таких как Skyworks Solutions, Qualcomm и Qorvo рухнули более чем на 7%. Обвалился и весь сектор полупроводниковых компаний – индекс Philadelphia Semiconductor потерял 2%.

Nasdaq Composite упал по итогам дня на 0,9%. Это его четвертое подряд закрытие в минус – в сентябре он не завершал день в плюс еще ни разу.

В этом году серии из четырех падений у него уже бывали: одна на излете ралли, связанного с искусственным интеллектом (ИИ), а две после его окончания – в августе. Но более длинных не было с октября, когда медвежий рынок прошлого года нащупал дно. И если текущая серия продлится в пятницу – это станет дурной приметой для быков.

S&P 500 потерял вчера 0,3%, а вот Dow Jones Industrial Average, напротив, вырос – на 0,2%. Старейшему индексу мира помог рост акций из защитных секторов: Amgen, UnitedHealth, Merck, Johnson & Johnson и других.

Но лидером в его составе оказались акции Intel, прибавившие 3,3%. Они стали удивительным исключением из общего обвала полупроводниковых бумаг на фоне неожиданно удачной сделки с Tower Semiconductor.

Однако у относительной устойчивости индекса Dow были и более глубокие причины. Из-за своей структуры он почти не принимал участие в ралли ИИ. Его прирост с начала года равен 4,1%, тогда как у S&P – 15,9%, а у Nasdaq Composite – 31,4%. Даже оставляя за скобками раздутые оценки акций, после такого взлета у двух последних индексов куда больше оснований для коррекции.

«Мы ожидаем, что неустойчивость рынка сохранится в ближайшей перспективе, – говорил вчера Bloomberg содиректор по инвестициям Truist Advisory Services Кейт Лернер. – Сентябрь, как и август, обычно бывает особенно сложным месяцем. По-прежнему не хватает очевидных краткосрочных катализаторов роста, так что рынок акций продолжает осмысливать итоги серьезного прироста с начала года».