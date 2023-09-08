Бизнес-сувениры: идеи и примеры корпоративных подарков

Процесс управления деятельностью организации сопровождается не только решением сугубо рабочих задач. Руководство волнуют и другие, не менее важные вопросы: чем порадовать сотрудников в День рождения или на юбилей компании, какой презент преподнести своему партнеру по бизнесу?

Подарок должен быть не только оригинальным, но и полезным, долго сохранять функциональность и внешний вид, навевать приятные воспоминания. Критерии ниже помогут разобраться, как выбрать сувениры для бизнеса:

целесообразность подарка с точки зрения пола, возраста и статуса адресата;

соответствие увлечениям и личным предпочтениям человека;

где будет использоваться бизнес-аксессуар: в рабочем кабинете, украшать комнату дома или станет полезным ежедневным спутником?

Также большую роль в выборе бизнес-сувенира играет сам повод для вручения. Обычно это радостное событие, но иногда нужно достойно проводить сотрудника со службы с приятным подарком на память.

Идеи бизнес-подарков

Помимо возбуждения положительных эмоций у получателя, корпоративные сувениры выполняют важную рекламную функцию. Настенные часы, авторучка, кружка, флешка, визитница с логотипом — удачные примеры бизнес подарков. Также приятным сюрпризом станет ежедневник или зонт, имеющий фирменные цвета и символику.

Брендирование полезных в работе мелочей способствует единению коллектива и продуктивному рабочему процессу.

Подарки новым, действующим и бывшим сотрудникам

Памятная дата для организации — отличный повод укрепить отношения в рабочем коллективе, напомнить каждому сотруднику о весомости его вклада в общее дело. На юбилей компании можно преподнести коллегам попсокеты, ручки или флешки с фирменным девизом и эмблемой.

В подарок сотруднику при увольнении на память подойдет оригинальная наградная пластина из металла с теплыми словами благодарности за работу. Такой презент сохранит в душе добрые воспоминания о службе.

На День рождения сотруднику хорошо подарить стильный зонт.

Подарки партнерам по бизнесу

Слишком дорогой презент для бизнесмена не всегда уместен, а вот уникальный придется как раз кстати. Настенные часы — солидный подарок бизнес-партнеру на День рождения. Для них всегда найдется подходящее место дома или на работе.

На открытие бизнеса можно преподнести статусный ежедневник с тиснением или визитницу. Для бизнес-леди стильным сюрпризом станет элегантная ручка в уникально оформленном дизайне.

Бизнес-подарки клиентам

Женщинам понравятся красивые коврики для мыши, яркие фирменные пакеты с логотипом. Мужчинам приглянутся уникальные футболки, бейсболки, брелоки.

Необычные корпоративные подарки с логотипом

Оригинальные корпоративные презенты подчеркивают особенное отношение к человеку. Вот несколько примеров:

портрет на холсте в необычной стилистике (поп-арт или использование образа из прошлого);

флаг или пазл с логотипом;

стекло на подставке с напечатанным девизом фирмы, мотивационной надписью или фотографией с корпоратива.

Преподнося креативные подарки коллегам, бизнес-партнерам или клиентам, вы укрепляете взаимовыгодное сотрудничество и оставляете приятные воспоминания.