Почти 115 млн рублей направили в бюджеты субъектов РФ малые предприятия Москвы по упрощенной системы налогообложения (АУСН) за год. Это 54% от всего объема поступлений. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый налоговый режим АУСН для малого бизнеса действует в Москве, Калужской и Московской областях, а также Республике Татарстане с 1 июля 2022 года. В прошлом году его могли применять только новые индивидуальные предприниматели и юридические лица с годовым доходом не выше 60 млн рублей, имеющие не более пяти сотрудников. Всего за прошлый год было перечислено 9 млн рублей. За полгода 2023 года было перечислено 105,3 миллиона рублей.

При оплате налогов через АУСН нет необходимости сдавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды, а также самостоятельно рассчитывать налог. Также предприниматели, выбравшие этот налоговый режим, не платят страховые взносы в фонды, поскольку их компенсирует бюджет.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, удобство оплаты через АУСН делает его популярным в таких сферах, как, интернет-торговля, консалтинг, разработка компьютерного программного обеспечения, бухгалтерские и юридические услуги.

Ставка налога по АУСН составляет 8%, если объектом налогообложения являются «доходы», и 20% по объекту «доходы минус расходы». Платить налог необходимо 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, который обходит многие голода по качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, здравоохранения, школьного образования и ряда других критериев.