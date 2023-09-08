Черри-пикинг: модный способ экономить каждый день

Черри-пикинг: что это?

Дословно выражение переводится как «Сбор вишни». Но подразумевает не садовые работы, а «сбор вишенок с тортов». Для обычных людей «черри-пикинг» означает покупку повседневных товаров с максимальной экономией, но без перемен в потребительской корзине. Главный принцип: покупать те же товары, что обычно, но по более низкой цене и без потери качества.

Например, тех, кто скупает уцененные товары или ищет дешевые аналоги популярной корейской косметики, нельзя отнести к черри-пикерам. А вот люди, которые ходят в любимый гипермаркет, вооружившись календарём акций — прекрасно подходят на эту роль.

Почему магазины и супермаркеты проводят промоакции

Чтобы пользоваться скидками и акциями каждый день, нужно понимать, как они работают. Обычно скидки предоставляет производитель товара, реже – продавец, и у них всегда есть стратегическая цель.

Производители делают скидки, чтобы увеличить выручку. Маржа для производителя при этом немного падает, но общая выручка растет в разы за счет объема. Но производителю это всё равно выгодно, ведь выручка увеличивается за счет увеличения объема производства и уменьшения стоимости при продаже.

Скидки от продавца встречаются реже и они меньше, так как продавцу приходится жертвовать своей прибылью. Пример — скидки, которые действуют на всю категорию товаров, например, на все зубные пасты или все орехи. Это делается по разным причинам: нужно освободить полки или быстро продать товары, ценность которых скоро упадёт (допустим, новогодние украшения). Или производитель хочет познакомить покупателей с новой линейкой товаров.

Как правильно экономить

Для успешного черри-пикинга важно рационально подходить к акциям и распродажам, не совершая покупки только из-за сниженной цены. Вот неписанный «кодекс»:

— Не совершать спонтанных покупок. Всегда велик соблазн сделать покупку просто потому, что на нее скидка или она участвует в акции. Но вещь, которая не используется — лишняя трата, независимо от её цены. Поэтому ходить в магазин всегда лучше со списком.

— Закупать товары с большим сроком хранения впрок. Календарь скидок в крупных супермаркетах цикличен; если покупать товар с запасом на 3-4 месяца, его вполне хватит до следующей акции. Это сработает с бытовой химией, крупами, консервами, замороженными полуфабрикатами.

— Обращать внимание на выгодные упаковки: большие и «с бонусами».

— Если речь идёт о крупных покупках (техника, гаджеты, автозапчасти, мебель), стоит поискать акции, купоны, промокоды от бренда.

Время = деньги, или как «Шерри» поможет вам экономить

Может показаться, что поиск акций в магазинах — утомительное дело. Но только на первый взгляд. Ведь прогресс уже шагнул вперёд, и теперь все акции можно просматривать прямо в смартфоне. Существует множество приложений для сравнения цен и поиска скидок. Расскажем о приложении, которое стало нашим открытием и доказало, что отличные скидки можно найти буквально везде. Речь пойдёт о приложении «Шерри».

«Шерри» запустили разработчики платформы для работы с блогерами Perfluence . Приложение даёт возможность взаимодействовать с брендами, получать промокоды и находить выгодные скидки и акции. Промокодами можно делиться со своими близкими и друзьями и получать денежное вознаграждение за каждое использование промокода.

В «Шерри» широкий выбор скидок и акций от таких торговых сетей как Лента, Магнит, Hoff, ВкусВилл. Также среди партнеров платформы вы найдете бренды цифровой и бытовой техники, поставщиков банковских и финансовых услуг, подписки на онлайн кинотеатры и многое другие.

В приложении легко разобраться: у него понятный интерфейс, и им легко пользоваться. Зато выбор промокодов и предложений вас приятно удивит.

А какими приложениями для поиска скидок, купонов и кэшбэка пользуетесь вы? Расскажите в комментариях.

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