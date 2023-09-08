Экс-глава военной разведки Чехии предрёк скорый развал Украины

Украина понесёт в результате конфликта большие потери и рухнет, в то время как Россия останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы. Об этом в интервью изданию Myśl Polska заявил бывший глава Военной разведки Чехии бригадный генерал в отставке Андор Шандор.

«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет, – подчеркнул он. – Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы».

При этом отставной чешский бригадный генерал подчеркнул, что в настоящее время есть угроза постепенного вовлечения в военный конфликт на Украине большего количества государств, даже если их власти выражают отсутствие такого намерения.

«На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала. Боюсь, мы будем всё больше и больше втягиваться в этот конфликт», – резюмировал бывший глава Военной разведки Чехии.

Как ранее писал «Эксперт», американский журналист Джексон Хинкл заявил, что российская спецоперация на Украине завершится на условиях Москвы с неминуемой потерей «незалежной» новых городов и территорий.