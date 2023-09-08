Фондовый рынок нашел, чем удивить

Броской цифирью подняло настроение агентство ТАСС, чьи финансовые репортеры внимательно прочли очередной бюллетень ЦБ с суровым названием «Обзор рисков финансовых рынков». Оказалось, что в августе физические лица в тринадцать (!) с половиной раз по сравнению с июлем нарастили объем нетто-покупок акций.

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Их розничными инвесторами было приобретено за последний месяц лета на общую сумму 39,2 млрд руб. (в то время как в июле — всего на 2,9 млрд руб.). Конечно, это лишь флуктуация, причем по численно относительно небольшому показателю, выражающему превышение покупок над продажами.

Но примечательно, что такой объем стал максимальным с февраля 2022 года и близок к показателям 2021 года. Тогда среднемесячный объем нетто-покупок физическими лицами акций на биржевом рынке составлял 46,4 млрд рублей.

Розничные инвесторы, подчеркнул регулятор, остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в августе выросла относительно предыдущего месяца и составила 82% (в июле — 81%).

В целом Банк России отмечает позитивную динамику на рынке акций РФ в конце августа. По итогам месяца Индекс Мосбиржи вырос на 5,0%, до 3228 п., превысив значение на 22 февраля 2022 года (3085 п.). По большинству отраслевых индексов также наблюдался рост.

Также интересна и показательна статистика в годовом сопоставлении, опубликованная самой Московской биржей. В августе рынок акций, депозитарных расписок и паев по объему операций вырос в 3,7 раза, увеличился в 3,7 раза. Он достиг 3268,1 млрд руб., что стало максимальным значением с февраля 2022 года.

Назовем заодно и другой заметный показатель: рост в 4,3 раза рынка драгоценных металлов.

А общий объем торгов на рынках биржи (акций, срочном, облигаций, валютном, денежном и драгметаллов) в августе 2023 года вырос на 56,9%, составив 127,5 трлн руб. (годом ранее — 81,2 трлн руб.).

Глубоко эшелонированный рынок

Увеличение интереса частных инвесторов к российскому рынку акций в последние месяцы можно объяснить его ростом и ожиданиями относительно высокой дивидендной доходности, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В 2023 году, отмечает он, все месяцы по август по Индексу Мосбиржи закрывались в плюсе.

Такой продолжительной непрерывной помесячной серии роста еще не было в истории нашего рынка (предыдущий рекорд в 2009 был 7 месяцев подряд). Высокая вовлеченность инвесторов может сохраняться и далее по мере поступательного роста числа новых физлиц, открывающих счета. Так, например, в августе на Мосбирже появилось 422 тыс. новых частных инвесторов. В июле — 433 тыс.

С приходом массы физлиц постепенно выросла доля в обороте акций второго и третьего эшелона, указывает Василий Карпунин. Если ранее основные объемы делались институционалами и крупными нерезидентами в голубых фишках из-за их требований к высокой ликвидности, то у частных инвесторов эти требования более скромные — они в силу объема капитала могут входить и в не самые крупные компании.

«В то же время все это в 2023 году привело к тому, что во многих низколиквидных акциях надувались пузыри, было много спекуляций и безосновательных волн роста. В среднем второй и третий эшелон оказались лучше по динамике, чем голубые фишки. Сейчас ситуация, когда фундаментально наиболее ликвидные фишки снова выглядят привлекательней, чем дальние эшелоны», — отмечает эксперт.

«Российская экономика выстояла перед разного рода совокупностью санкций и рестрикций», — заявил «Эксперту» зампред комитета Госдумы по экономическом политике Станислав Наумов. — «Мы не свалились в какой-то режим оцепенения, поэтому вполне логично, что все те процессы, которые на финансовом рынке происходили в последние годы, они имеют свою динамику. И эта динамика не только и не столько с падения, снижения, сколько обычная для тех или иных секторов экономики. Это лишний раз доказывает, что антикризисные меры, которые Государственная дума, Федеральное собрание оперативно подняла еще весной прошлого года, они сработали. Мы убрали лишние барьеры, лишние ограничения, и это касается, кстати, не только барьеров и ограничений внутренних участников рынка, но и для внешних».

Как напомнил Станислав Наумов, не так давно на съезде Союза промышленников и предпринимателей президент отметил, что даже резидентам из недружественных нам стран нужно создавать возможности для инвестиционной деятельности. И если это компании, которые не боятся санкций, не боятся вторичных санкций, они, соответственно, точно также являются потенциальными факторами развития нашего фондового рынка.

И как сообщили «Эксперту» аналитики FinExpert, август 2023 года в самом деле оказался крайне результативным для фондового рынка России. Физические лица участвовали в общем ралли и неплохо заработали. Росту фондовых индексов и акций способствовало масштабное ослабление позиций рубля. Лучше остальных чувствовали себя бумаги банков, потребительского сектора и нефтегазовой промышленности.

Активность физлиц легко объяснима: в направленном движении рынка участвовать легче, не требуется ни специальных знаний, ни специфических навыков. Однако, если сентябрь пройдет в рамках коррекции, для чего, считают в FinExpert, сейчас складываются все условия, то активность биржевых трейдеров несколько понизится.