Глава «Победы» рассказал, во сколько обходится корректировка полетов из-за беспилотников

Вынужденные изменения маршрутов самолетов и уход на соседние аэродромы из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье приводят к дополнительным расходам авиакомпаний, сообщил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук. Стоимость одного часа полета Boeing 737-800 составляет около 750-800 тыс. рублей.

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«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — заявил Тыщук.

Лоукостер пока не планирует просить компенсацию у правительства, и от других авиакомпаний таких просьб, по данным гендиректора «Победы», не поступало. Но если «это превратится в долгосрочную ситуацию, будем думать», отметил он.

Закрытие 11 аэропортов на юге России и введение закрытых зон воздушного пространства, увеличивающих время на их облет, дают еще 20% дополнительного «налета» на маршрутную сеть «Победы». Тыщук подчеркнул, что все это сокращает возможность авиакомпании перевезти большее количество человек на бортах.

В парке «Победы» в данный момент числится 41 самолет Boeing 737-800. Как сообщил изданию гендиректор компании «Авиатим», специализирующейся на организации чартеров, Вячеслав Илюшин, стоимость одного часа полета Boeing 737-800 составляет около 750-800 тыс. рублей ($7,6–8,1 тысяч). Такую же оценку дал основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

