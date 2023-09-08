Индекс Мосбиржи начал игру на нервах

Торги на российском рынке акций открылись в пятницу с продолжения почти панических распродаж, имевших место накануне. В первый час торгов в отдельные моменты не было ни одной растущей ликвидной акции из всего списка Московской биржи.

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Никаких фундаментальных причин для произошедшей в последние три дня резкой смены настроений нет. Просто трейдеры активно фиксируют прибыль в ожидании сильного повышения ключевой ставки Банка России через неделю.

Если в период роста рынка трейдеры игнорировали многие негативные новости, то сегодня они не обратили внимание на позитив. А он был.

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Так, дешевевшая с утра на полпроцента нефть не только прекратила падение, но и смогла к российскому закрытию подорожать на процент до $90,8 за баррель.

Об улучшении ситуации с федерльным бюджетом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Впрочем, в районе обеда были предприняты слабые попытки отскока. Однако в последние часы торгов распродажи преобладали, и по итогам сессии индикатор потерял 0,8% капитализации.

Это говорит о том, что спекулянты прикрыли «короткие» позиции, зафиксировав заработанную на падении котировок прибыль. Но вот покупать акции в расчете на традиционный рост по понедельникам основная масса инвесторов не рискнула.

Несмотря на подорожание нефти, акции нефтяных компаний не пользовались спросом.

Хуже рынка опять были черные металлурги, которые ранее других акций начали падение и выглядят сильно перепроданными относительно рынка. Некоторые аналитики предлагают спекулянтам готовиться покупать их на отскоке при первых признаках разворота рынка.

Из ликвидных акций стоит выделить рост «Ростелекома» на 1,6% на информации, что правительство готово согласовать директиву о выплате компанией дивидендов.

Самая долгая просадка с начала года

Техническая картина по Индексу Мосбиржи стала очень тревожной. Индикатор тестирует на прочность линию поддержки восходящего тренда, который зародился в середине февраля. Если эта поддержка не устоит, то по правилам теханализа спекулянтам нужно активизировать игру на понижение, а среднесрочным инвесторам – фиксировать прибыль и выходить в деньги.

К этому стоит добавить, что Индекс Мосбиржи сегодня третий день подряд закрылся снижением. Более длительной просадки в этом году не наблюдалось.

Еще хуже ситуация на рынке облигаций. Сегодня в первой половине дня начался уверенный отскок, который быстро захлебнулся и к концу дня Индекс Мосбиржи просел на значительные для него в этом секторе полпроцента.

Сейчас ОФЗ со сроком погашения от полугода до 4,5 лет торгуются под доходность 12-12,2% годовых. Если рынок ждет, что Банк России повысит ставку как минимум на 1 процентный пункт, то потенциал падения цен ОФЗ еще очень большой – их доходность к погашению должна уйти в район как минимум 13% годовых.

Поэтому покупать облигации еще не время. Свободные деньги до заседания совета директоров Банка России 15 сентября лучше держать на счетах.

Рубль: в противофазе с акциями

Рубль в середине недели замедлил темпы падения, и в пятницу наконец-то смог укрепиться к доллару на полпроцента. Возможно, объем поступлений валюты в страну немного вырос вследствие подорожания нефти. Но пока говорить об окончании фазы девальвации рано.

«Спрос на инвалюту остается на относительно высоком уровне. Это обусловлено как восстановившимся импортом, так и существенным выводом капиталов за рубеж. В таких условиях рубль пока не может сформировать более устойчивое восстановление», – предупреждает Дмитрий Бабин из БКС.

То, что падение курса рубля спровоцировали экспортеры, фактически подтвердил Банк России. По его данным, в июле экспортеры продали лишь 67% заработанной валюты, в то время как месяцем ранее этот показатель равнялся 82%.

При этом регулятор возражает против введения норматива обязательной продажи валютной выручки, возможно, потому, что у ряда экспортеров есть проблема с возвратом и конвертацией индийских рупий.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, «Фактором давления на рубль является рост объема чистых покупок валюты банками, обслуживающими импортеров. В августе нетто-объем достиг 591,3 млрд руб. (+15% к июлю), что стало максимальной величиной за период публикации данных ЦБ с марта 2022 года».

Пока нет никаких оснований полагать, что экспортеры вновь начнут продавать хотя бы 80% валютной выручки, а импортеры резко снизят свои потребности в долларах и юанях.

Но многое для рубля будет зависеть от решения Банка России по ключевой ставке. Не исключено, что до ближайшей пятницы рубль будет тяготеть к небольшому росту, а вот рынок акций вполне может продолжить снижение.