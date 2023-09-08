Как вязать арматуру для фундамента правильно?

Основание может разрушаться в результате естественных процессов, которые происходят в грунте. Чтобы повысить прочность и предотвратить появление дефектов, необходимо делать армирование фундамента. Именно по этой причине необходимо знать все правила, как правильно вязать арматуру.

Особенности ленточного фундамента для частного строительства

Основанием ленточного фундамента является бетон. Благодаря армированию с использованием металлических прутьев можно в несколько раз увеличить прочность материала. Такое основание сможет выдержать высокую нагрузку.

На этапе проектирования загородных частных домов в большинстве случаев выбирается ленточный фундамент. На подготовку выделяется до 25-35% от общей стоимости всех строительных работ. Можно выделить несколько качеств, благодаря которым такой фундамент стал востребованным:

легкое конструктивное исполнение;

металлопрокат вместе с бетонным раствором можно применять для проектов, где нужно соорудить подвальные помещения, тяжелые перекрытия;

не нужно использовать спецтехнику для строительства.

Но перед выбором данного варианта нужно учесть и ограничения. Ленточный фундамент категорически запрещено использовать в регионах, где преобладает сухая и каменистая почва. Основание не подходит для торфяного грунта.

При таких условиях заливка фундамента возможна, но тогда придется углублять его на большую глубину, что сопровождается большими финансовыми расходами. Планировка влияет на формирование ленточного фундамента. Можно сделать прокладку по всему периметру участка, под несущими конструкциями, внутренними перегородками.

Задачи армирования

Фундамент заливают для того, чтобы основание смогло выдержать нагрузку, которая поступает от здания. Разрушение предотвращается, когда сила давления распределяется равномерно по всему периметру. Но практика показывает, что нагрузка в большинстве случаев приходится на один из участков, поэтому происходит внутреннее напряжение в фундаменте. Причиной становятся не только природные изменения в грунте, но и неправильный расчет на этапе проектирования.

Бетон устойчив на сжатие и растяжение. Арматурные стержни по своей природе достаточно пластичные, поэтому способны компенсировать все недостатки фундамента. Бетон защищает поверхность металла от появления коррозии и разрушения. Если армирование выполнено правильно и соблюдением всех требований, на этапе строительства можно минимизировать затраты, уменьшить массивность основания, повысить его прочность.

Требования к формированию армирования

При закладке ленточного фундамента обязательно делают запас прочности. Основание должно быть устойчивым к механическим и климатическим факторам. В положениях СНиП 52-01-2003 указаны правила, как вязать арматуру для фундамента. В нормативном акте содержатся подробные требования к выбору материалов. Также прописаны правила заливки ленточного фундамента с перечнем всех характеристик.

Можно выделить следующие требования, которые предъявляют к арматуре:

арматурный каркас должен размещаться свободно, чтобы не мешать правильному технологическому процессу при заливке бетонной смеси;

арматуру устанавливают с определенным расчетным шагом (его определяют на этапе проектирования);

на пересечениях категорически недопустимы подвижные или плавающие соединения (стержни должны быть устойчивыми, без расшатывания);

в обязательном порядке создают защитный антикоррозийный слой.

Согласно проектной нормативной документации допускается замена несущих стержней на другой вид металлопроката. Но при этом расчетная несущая способность не должна изменяться.

Процесс подготовки

Процесс формирования начинают с использованием прутьев, которые должны надежно соединяться. Для вязки подходит разный металлопрокат. Сегодня производители предлагают обобщенную классификацию для выбора арматуры. При выборе нужно обращать внимание на качество и прочность материала. Стальные прутья легко поддаются изгибу, детали можно соединять сваркой.

Композитная арматура содержит в своем составе арамидные, стеклянные и прочие волока. Материал не создает давление, не утяжеляет конструкцию. На поверхности не появляется ржавчина, структура не разрушается из-за коррозии. Арматура бывает с гладким и рельефным профилем. В первом варианте материал применяют для формирования соединительных перемычек. Рельефная поверхность обеспечивает лучшее сцеплением с бетонной смесью.

Какие материалы использовать?

Схема вязки арматуры выбирается в зависимости от использования материалов для формирования соединения:

Вязальная проволока. Она является более надежной в эксплуатации. Этот материал распространен при использовании узловой технологии соединения. Резьбовая и обжимная муфта. Используют только в местах, где присутствуют механические стыки. Металлические скрепки. Участки арматуры соединяются без узловой вязки. Пластиковые хомуты и клипсы, которые выполняют роль фиксаторов. Изделия из пластмассы гарантируют быстрый монтаж. Материал максимально устойчив к образованию коррозии, обеспечивает быстрый и легкий монтаж.

Элементы при арматурной вязке соединяют также с использованием сварки. Швы получаются жесткие, соединение надежное. Но в результате своей плотности и отличия от основного металла поверхность подвержена негативному воздействию коррозии.

Когда происходит изменение давления и нагрузки прочность сварного шва уменьшается. В результате этого может произойти разрушение или деформация. Для вязки арматуры ленточного фундамента применяют вязальные пистолеты, крючки, плоскогубцы и другие подручные инструменты, упрощающие работу.

Перечень параметров для формирования арматурного каркаса

Главными элементами конструкции являются стержни. Они бывают арматурными, представляют собой горизонтальные прутья. Их размещают по всему периметру вдоль ленты основания. Хомуты бывают поперечными, вертикальными и горизонтальными. Все элементы должны надежно соединяться между собой.

Арматуру выбирают металлическую или композитную, где сечение составляет 11-14 мм. Такие характеристики оптимальны для маленьких построек хозяйственного назначения. Периодический профиль и сечение в 12-18 мм выбирается для армирования усиленного ленточного фундамента.

Расстояние между горизонтальными элементами должно составлять в среднем 35 см. Когда проектом предусмотрен мелко заглубленный фундамент, специалисты рекомендуют делать два слоя. В каждом должно находиться 2-4 основных стержня. Чтобы защитить металл от возникновения коррозии и последующего разрушения необходимо полностью погрузить арматурный каркас в бетон. Оптимальное расстояние от опалубки – 7 см.

Схема вязки арматуры и армирование углов

Специалисты при выборе такого способа армирования рекомендуют соединять и формировать прутья армирующего каркаса в виде «клеточек». В данном случае каждый ряд нужно крепить проволокой под углом в 90 градусов. Схема вязки включает в себя выполнение следующих этапов:

Нужно взять моток вязальной проволоки. Для формирования фундамента и облегчения работы отрезается фрагмент в 35 см, если сечение не превышает 8-16 мм. Проволока сгибается посередине. На основание она заводится внахлест стержней. Проволока размещается по диагонали. Крючком нужно зацепить место сгиба проволоки. Противоположный конец обводят над пересечением стержней. Укладку облегчают с использованием крючка. Вокруг верхнего конца проволоки нужно сделать скрутку из 4 оборотов. Далее крючок извлекают, а конец проволоки отгибают по направлению внутренней части конструкции.

При формировании углов ленточного фундамента нельзя использовать простую схему перехлеста прутьев. Это грубое нарушение технологического процесса. Чтобы выполнить армирование углов и сделать соединение, необходимо использовать согнутые прутья. Для усиления угловых фрагментов применяют Г-образные и П-образные анкера.

Если прутья на углу уложены без сгиба, под прямыми углами, они не смогут усилить конструкцию, сделать ее жесткой и выдержать нагрузку. В последующем такой фундамент будет быстро разрушаться в результате возникновения трещин.

Общая технология армирования

Параметры фундамента и армирования рассчитывают на этапе проекта с учетом ожидаемой нагрузки. Сбор конструкции наиболее удобен на удлиненном верстаке. Арматуру для основания устанавливают в несколько этапов. Сначала нужно соединить вертикальные элементы. После этого выполняется монтаж нижнего горизонтального пояса.

Когда все соединения будут прочными, можно приступать к монтажу угловых элементов. Обеспечить дополнительную жесткость необходимо вертикальными стойками. После этого готовится опалубка, укладывается подготовленный армирующий каркас и заливается бетон. Уже на заключительном этапе проводят гидроизоляцию фундамента.