Пекин решил потопить Apple

7 сентября стало «черным четвергом» для Apple Inc., акции которой в моменте снижались на 5,1%. А днем ранее, в среду, акции снизились на 3%. Обвал стал результатом запрета правительства КНР чиновникам и госслужащим по соображением национальной безопасности пользоваться на работе iPhone. В результате китайского запрета и в меньшей мере очередного «наезда» на американских IT-гигантов европейских регуляторов Apple, считающаяся самой дорогой компанией планеты, которой буквально неделю назад предсказывали скорое достижение трехтриллионного рубежа потеряла, по данным YCharts, 242 млрд долларов.

При этом, предупреждает Business Insider, следует иметь в виду, что это, похоже, только начало укрепления Пекином национальной безопасности за счет Apple, потому что, как утверждает Bloomberg, китайские власти планируют расширить в ближайшем будущем запрет на пользование iPhone на сотрудников всех госпредприятий и поддерживаемых правительством КНР агентств и организаций.

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Запрет Пекина стал ответным залпом китайцев в необъявленной технологической войне между США и КНР. Американцы, конечно, могут возмутиться коварством и произволом Пекина, но в таком случае китайцы резонно напомнят им, что это всего лишь ответная реакция на действия американского правительства, которое запретило американским госслужащим устанавливать на рабочие гаджеты приложение TikTok. Можно напомнить и то, что ряд конгрессменов предложили принять закон, запрещающий использование TikTok на всей территории США для всех американских граждан, а не только госслужащих.

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Что же касается европейского «наезда», то 6 сентября был обнародован очередной «черный список» Еврокомиссии, в котором находятся 6 IT-гигантов (5 американских и один китайский – ByteDance), обвиняемые в монополизме. Условия их работы в Европе ужесточаются.

Несмотря на четвертьтриллионные потери на Уолл-стрит считают, что руководству Aplle можно не беспокоиться и что китайский запрет ничто иное, как хотя и довольно болезненный, но всего лишь комариный укус, который, скорее всего, обойдется без последствий. Эксперты единодушны в том, что производитель iPhone без проблем «отобьет» потери, причиненные китайским запретом. Дело в том, совсем скоро (12 сентября) состоится презентация очередной модели Apple - iPhone 15, которая, как считают на Уолл-стрит, произведет «минисуперцикл». Вернее, не одной, а двух моделей iPhone 15: Pro и Max. Хотя говорить «мини», наверное, не совсем корректно, потому что акциям Aplle прогнозируют, например, известный аналитик Дэн Ивз из Wedbush, благодаря новой модели рост на 20%.

Эксперты также считают реакцию рынка преувеличенной, потому что из 45 млн iPhone, продаваемых в Поднебесной, на чиновников и госслужащих приходится не больше полумиллиона, т.е. немногим более 1%.

Впрочем, для Apple несет угрозу и другая новость из Китая. Ранее сообщалось о запуске нового смартфона Huawei Mate 60 Pro, созданный на основе 7-нанометрового процессора Kirin 9000s, что позволяет предположить, что Китай добился определенных успехов в деле обеспечения независимости в полупроводниковой отрасли. Ряд экспертов даже предположили, что новый смартфон Huawei, если китайцам удастся выпустить достаточное их количество, сумеет оказать серьезную конкуренцию новой модели iPhone. Об этом в частности говорит Эдисон Ли из Jefferies’, утверждающий, что Mate 60 Pro может снизить продажи новой модели iPhone на 38%.