Китай наращивает запасы золота десятый месяц подряд

В августе, сообщает Business Insider, китайский центробанк купил 29 тонн золота. Главный банк Поднебесной увеличивает золотые запасы уже десятый месяц кряду и за это время довел их до 2165 тонн. С ноября 2022, начала закупок, по август 2023 годов они выросли приблизительно на 217 тонн. Тоже 10 месяцев подряд, до сентября, Народный банк Китая покупал золото и в 2019 году, но сейчас он явно на достигнутом останавливаться не собирается и планирует продолжить закупки.

Прошлый год был рекордным по закупкам золота центробанками многих стран. Ожидается, что в этом году большинство стран закупки желтого металла снизят, но Китай к ним явно не относится. Эксперты связывают столь сильный и продолжительный интерес Пекина к золоту с проводимой им и Москвой дедолларизацией, т.е. борьбой с американским долларом и заменой его в конечном счете какой-нибудь другой валютой. Естественно, в КНР предпочли бы, чтобы это был юань.