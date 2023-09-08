Китай наращивает запасы золота десятый месяц подряд

В августе, сообщает Business Insider, китайский центробанк купил 29 тонн золота. Главный банк Поднебесной увеличивает золотые запасы уже десятый месяц кряду и за это время довел их до 2165 тонн. С ноября 2022, начала закупок, по август 2023 годов они выросли приблизительно на 217 тонн. Тоже 10 месяцев подряд, до сентября, Народный банк Китая покупал золото и в 2019 году, но сейчас он явно на достигнутом останавливаться не собирается и планирует продолжить закупки.
Прошлый год был рекордным по закупкам золота центробанками многих стран. Ожидается, что в этом году большинство стран закупки желтого металла снизят, но Китай к ним явно не относится. Эксперты связывают столь сильный и продолжительный интерес Пекина к золоту с проводимой им и Москвой дедолларизацией, т.е. борьбой с американским долларом и заменой его в конечном счете какой-нибудь другой валютой. Естественно, в КНР предпочли бы, чтобы это был юань.
Параллельно с наращиванием золотых запасов китайские власти продают гособлигации правительства США. Сейчас доля американского долга в валютных резервах Поднебесной самая низкая после 2009 года. По состоянию на 1 сентября валютные резервы Поднебесной составили 3,1601 трлн долларов, что, по расчетам экономистов Bloomberg, на 44,2 млрд долларов ниже, чем было 1 августа.
Естественно, Китай не единственная страна, энергично покупающая золото. Согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC) почти в двух третях центробанков (62%) считают, что в их резервах в ближайшие пять лет доля золота будет расти.
Китай вместе с союзниками в последние годы особенно энергично пытается ослабить зависимость от американского доллара в торговле и инвестициях.
«Статус доллара как резервной валюты дает Соединенным Штатам значительное политическое, экономическое и рыночное влияние,- говорится в аналитической записке GlobalData TS Lombard.- Вепонизация (превращение в оружие) доллара (Вашингтоном) частично объясняет, почему Россия, Китай и другие члены БРИКС пытаются создать альтернативу доллару».
Процесс дедолларизации сейчас является общепризнанным фактом, но на Западе многие оспаривают ее эффективность. В качестве доказательства тщетности усилий по смещению американской валюты с пьедестала они приводят июльские данные SWIFT, согласно которым доля доллара в транзакциях этой популярной платежной системы не только не снижается, но даже выросла до рекордных 46%.
На саммите БРИКС, прошедшем в конце августа в Южной Африке, обсуждалась идея создания для борьбы с долларом единой валюты БРИКС, но конкретных шагов предпринято не было, из чего на Западе сделали вывод, что идея провалилась. Однако это явно поспешный вывод и рано или поздно, но «зеленому» все равно придется сначала потесниться, а затем скорее всего и вовсе покинуть пьедестал.