Лавров: у России есть данные, что «Турецкий» и «Голубой» потоки хотят взорвать

У России есть информация, что газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» хотят взорвать.

Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике, передаёт РИА Новости.

Министр иностранных дел напомнил, что атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток». По его словам, Россия стала патрулировать эти участки Чёрного моря, так как есть информация, что их тоже пытаются взорвать как взорвали «Северные потоки».

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили опять экспортировать зерно… Мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые… использовались для запуска этих надводных и подводных аппаратов для атаки не только наших военных судов, но и гражданских», – резюмировал Лавров.

Как ранее писал «Эксперт», глава МЧС Александр Куренков на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил, что ВСУ всё чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения потенциально опасные объекты на территории России.